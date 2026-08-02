ساخت ۶ شهر جدید مرزی با ظرفیت یک میلیون نفر در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه هدف از ایجاد شهرهای جدید، ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتی متناسب با اولویت‌های کشور است، افزود: وزارت راه و شهرسازی از طریق ایجاد شهرهای جدید به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتی در مشارکت با بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی ایجاد شهرهای جدید منطبق با جهت‌گیری آمایش سرزمین و تمرکز بر نواحی ساحلی جنوب و مناطق مرزی است، بیان کرد: ایجاد ۶ شهر جدید در مرزهای شمالی و جنوبی ایران در برنامه است که بخشی از آنها در مرحله طراحی است و برخی به مرحله احداث رسیده‌اند.

ملکی ادامه‌داد: جمعیت‌پذیری این شهرهای جدید حدود یک میلیون نفر و مساحت اراضی آنها بیش از ۳۸ هزار هکتار است.

وی تصریح کرد: ساخت نخستین شهر جدید مرزی که احداث آن در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده، اکنون در مرحله تهیه طرح جامع است که شهر جدید آلاگل در منطقه اینچه‌برون در استان گلستان با جمعیت‌پذیری ۱۰۰ هزار نفر و به مساحت ۱۴۰۰ هکتار است. اسناد مالکیت این شهر جدید نیز به نام شرکت عمران شهرهای جدید صادر شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ایجاد شهرهای جدید سواحل جنوبی گفت: در سواحل جنوبی کشور نیز توسعه پنج شهر جدید در دستور کار قرار دارد که این شهرها شامل شهرهای جدید تیس، مکران، مکران مرکزی، کوشک و خلیج‌فارس در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان است.

وی ظرفیت جمعیت‌پذیری این پنج شهر در مناطق ساحلی جنوب را ۹۰۰ هزار نفر و وسعت آنها را حدود ۳۷ هزار هکتار عنوان کرد.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: شهر جدید تیس در مرحله اجرایی، شهرهای جدید مکران، مکران مرکزی و کوشک دارای مصوبه مکان‌یابی و امکان‌سنجی شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و در مراحل تهیه و تصویب طرح جامع قرار دارند. همچنین شهر جدید خلیج فارس نیز مرحله مکان‌یابی و امکان سنجی را در استان پشت سر گذاشته است.