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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

اطلاعیه دادستانی عمومی و انقلاب جزیره کیش

اطلاعیه دادستانی عمومی و انقلاب جزیره کیش

بندرعباس-دادستانی عمومی و انقلاب کیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به نشر مطالب مخل نظم عمومی و برهم زننده آرامش مردم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و ضرورت حفظ نظم عمومی، امنیت روانی جامعه و صیانت از آرامش شهروندان، دادستانی عمومی و انقلاب جزیره کیش از کلیه رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی، مدیران پایگاه‌های خبری، کانال‌ها و صفحات اجتماعی و عموم مردم درخواست می‌کند از انتشار، بازنشر یا نقل هرگونه خبر، شایعه، تصویر یا محتوای فاقد منبع رسمی و معتبر که موجب تشویش اذهان عمومی، ایجاد نگرانی در جامعه یا اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شود، اکیداً خودداری کنند.در شرایط حساس فعلی، اطلاع‌رسانی پیرامون تحولات و رویدادها باید صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر انجام شود.

انتشار اخبار تأییدنشده، شایعات یا مطالب خلاف واقع، به‌ویژه در شرایط جنگی، علاوه بر خدشه به امنیت روانی جامعه، می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه بوده و موجب تعقیب و برخورد قانونی با مرتکبان شود.

دادستانی عمومی و انقلاب جزیره کیش ضمن تأکید بر مسئولیت قانونی و اجتماعی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه اطلاع‌رسانی، اعلام می‌دارد با هرگونه اقدام عامدانه در تولید، انتشار یا بازنشر اخبار کذب، شایعات و مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت روانی جامعه یا اخلال در نظم عمومی شود، در چارچوب قوانین و مقررات با قاطعیت برخورد خواهد شد.از عموم شهروندان محترم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات را تنها از مراجع رسمی دریافت و از بازنشر مطالب فاقد اصالت و اعتبار خودداری کنند.

کد مطلب 6888222

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