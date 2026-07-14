به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران که در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، افزود: مهم‌ترین اولویت دولت در شرایط فعلی توجه جدی‌تر به منویات رهبر معظم انقلاب و امام شهیدمان است که همانا مسائل معیشتی مردم، توسعه کشور، مقابله با تورم و دیگر مسائل اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه حل مسائل اقتصادی از اولویت‌های اصلی امروز دولت است، گفت: امیدواریم با این فضای ارزشمند همبستگی که ایجاد شده است، بتوانیم بهتر برنامه‌ها را پیش ببریم.

عارف در پاسخ به این پرسش که «با توجه به بدعهدی دشمن نسبت به توافقانه اخیر، واکنش دولت چه خواهد بود؟»، تصریح کرد: این بار اول نیست که از سوی دشمن بدعهدی می‌بینیم، از همان روزهای اول انقلاب شاهد اینگونه رفتارها بوده‌ایم، گاهی اوج گرفته و گاهی آرامتر پیش رفته است.

وی ادامه داد: بدعهدی آمریکا برای ما قابل پیش‌بینی بود. آمریکا با زیر پا گذاشتن سندی که به تازگی به امضا رسیده است، نشان داد که حرف‌هایش قابل اعتماد نیست.