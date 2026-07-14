ترامپ: حملات شدید به ایران ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز مدعی شد که واشنگتن در حال وارد کردن «ضربات بسیار شدید» به ایران است.
وی همچنین اظهار داشت که این حملات تا زمانی که خود تصمیم به توقف آنها بگیرد، ادامه خواهد داشت.
ترامپ مدعی شد که آمریکا امشب، فردا و پسفردا با قدرت ایران را هدف قرار خواهد داد و در مرحله نهایی، نیروگاهها و پلهای ایران هدف قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با تشدید لحن تهدیدآمیز خود مدعی شد: اگر ایران با بازگشت به میز مذاکرات موافقت نکند، همه پلهای این کشور را هدف قرار خواهیم داد.
ترامپ در ادامه دروغهای خود مدعی شد که آمریکا روز سهشنبه با ایران گفتوگوهایی انجام داده و این کشور را به دستیابی به یک توافق ترغیب کرده است.
رئیس جمهور تروریست آمریکا گفت که او توافقی را که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای را تضمین نکند، امضا نخواهد کرد.
وی مدعی شد که ایران دو هفته با داشتن سلاح هسته ای فاصله داشت و بمباران سایتهای هسته ای ایران مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته ای شد.
ترامپ مدعی شد: کوه کلنگ را پس از دریافت اطلاعاتی درباره وجود فعالیت در آن زیر نظر داریم و اگر ایران هرگونه اقدامی انجام دهد، فوراً پاسخ خواهیم داد.
وی در ادامه تهدیدهای خود گفت: ما سلاحهایی در اختیار داریم که قادر به نفوذ در اعماق هستند و کوه کلنگ را با دوربینها زیر نظر داریم.
ترامپ در پاسخ به این سوال که «آیا احتمال عملیات زمینی محدود را رد میکند؟»، مدعی شد: «نه. بعضی وقتها به یک عملیات زمینی نیاز هست».
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