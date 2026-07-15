به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری رئیس فدراسیون، در جریان سفر به استان مرکزی و برگزاری مجمع سالیانه هیأت استان، بر مزار سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور در روستای دهسد از توابع شهرستان خنداب حضور یافت و ضمن ادای احترام به این فرمانده پرافتخار، از سالها مجاهدت، ایثار و خدمات ارزنده وی در مسیر حفظ امنیت، اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.
مهدی حیدری با اشاره به نقش برجسته فرماندهان نیروهای مسلح در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: سردار پاکپور از چهرههای ماندگار عرصه دفاع و امنیت کشور بود که با روحیه جهادی، مدیریت کارآمد و حضور مؤثر در صحنههای مختلف خدمت، کارنامهای درخشان از خود به یادگار گذاشته است.
رئیس فدراسیون نجاتغریق و غواصی همچنین با تجلیل از رشادتها و جانفشانیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت پاسداشت مقام فرماندهان و رزمندگانی که عمر خود را در راه اعتلای ایران اسلامی صرف کردهاند، تأکید کرد.
اعضای هیات نجاتغریق و غواصی استان مرکزی و روسای هیأتهای شهرستانی نیز مهدی حیدری را همراهی کردند.
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