به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری رئیس فدراسیون، در جریان سفر به استان مرکزی و برگزاری مجمع سالیانه هیأت استان، بر مزار سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور در روستای دهسد از توابع شهرستان خنداب حضور یافت و ضمن ادای احترام به این فرمانده پرافتخار، از سال‌ها مجاهدت، ایثار و خدمات ارزنده وی در مسیر حفظ امنیت، اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

مهدی حیدری با اشاره به نقش برجسته فرماندهان نیروهای مسلح در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشت: سردار پاکپور از چهره‌های ماندگار عرصه دفاع و امنیت کشور بود که با روحیه جهادی، مدیریت کارآمد و حضور مؤثر در صحنه‌های مختلف خدمت، کارنامه‌ای درخشان از خود به یادگار گذاشته است.

رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی همچنین با تجلیل از رشادت‌ها و جانفشانی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت پاسداشت مقام فرماندهان و رزمندگانی که عمر خود را در راه اعتلای ایران اسلامی صرف کرده‌اند، تأکید کرد.

اعضای هیات نجات‌غریق و غواصی استان مرکزی و روسای هیأت‌های شهرستانی نیز مهدی حیدری را همراهی کردند.