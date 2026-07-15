به گزارش خبرنگار مهر، گفت: رضا فرخی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اثر هنری «سیمرغ جواهرنشان» در اواخر شهریورماه با حضور مسئولان وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، هنرمندان، مدیران استانی و اصحاب رسانه رونمایی می شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان کرمان افزود: کرمان به‌ عنوان بهشت معادن، از ذخایر ارزشمند سنگ‌های قیمتی، نیمه‌قیمتی و تزئینی برخوردار است و توسعه صنایع‌دستی مبتنی بر این ظرفیت‌ها از اولویت‌های استان به شمار می‌رود.

وی همچنین از پیگیری ایجاد دهکده صنایع‌دستی با مشارکت دولت و بخش خصوصی خبر داد.

در ادامه این نشست خبری، علی مرادی، مؤسس خانه و موزه سنگ کرمان نیز گفت: «سیمرغ جواهرنشان» حاصل سال‌ها پژوهش و همکاری ۳۰ هنرمند گوهرتراش است و تنها یک اثر جواهرسازی نیست، بلکه روایتی هنری از هویت، اسطوره، عرفان و فرهنگ ایرانی به شمار می‌رود.

وی افزود: این اثر با الهام از سیمرغ شاهنامه و منطق‌الطیر عطار، مفاهیمی همچون خودشناسی، وحدت، همدلی و کمال انسانی را در قالب هنر جواهرسازی به تصویر می‌کشد و تلاش دارد ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران را با زبانی جهانی معرفی کند.

مرادی، با بیان اینکه مفهوم «سُها» هسته اصلی اندیشه این اثر است، اظهار داشت: این نماد، بیانگر مسیر رشد و تکامل انسان و عبور از نفس به آگاهی است؛ همچنین استفاده از اعداد نمادین ۳۰، ۹ و ۱۹ و مشارکت گروهی هنرمندان، بیانگر مفاهیمی چون وحدت در عین تفاوت، هم‌افزایی و تکامل جمعی است.

وی تأکید کرد: «سیمرغ جواهرنشان» صرفاً یک اثر لوکس یا تزئینی نیست، بلکه بیانیه‌ای هنری و تمدنی است که می‌کوشد میان جواهرسازی، ادبیات، اسطوره، عرفان و هویت ایرانی پیوندی ماندگار برقرار کند.

به گفته مؤسس خانه سنگ کرمان، این اثر برای نخستین‌ بار با چنین رویکرد مفهومی و با بهره‌گیری از سنگ‌های ارزشمند و مفاهیم عمیق ادبی و فرهنگی ایران طراحی و تولید شده است.