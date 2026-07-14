بابت برآورده نشدن انتظارات مردم در تشییع رهبر شهید عذرخواهی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خوراکیان شامگاه سه شنبه در برنامه خبری روایت خدمت از شبکه استان خراسان رضوی اظهار کرد: در برنامه‌ای که از پیش تصویب شده بود، همه موارد لازم پیش‌بینی شده بود و حتی قرار بود پیکر مطهر رهبر شهید بر روی دستان مردم تا ابتدای بست شیخ بهایی بدرقه شود و از آنجا برای مراسم تدفین تحویل گرفته شود.

مدیرعالی حرم رضوی افزود: اما عظمت برنامه‌ای که در عراق رقم خورد، به‌گونه‌ای بود که با بسیاری از پیش‌بینی‌ها تفاوت داشت و همین مسئله موجب فشرده‌تر شدن برنامه‌ها شد.

وی ادامه داد: مسئولان مرتبط که عهده‌دار برگزاری و مدیریت مراسم بودند، با توجه به شرایط جمعیت و برخی ملاحظات دیگر، به این جمع‌بندی رسیدند که اجرای برنامه پیش‌بینی‌شده امکان‌پذیر نیست.

خوراکیان بیان کرد: البته ما در آستان قدس رضوی مایل بودیم این اتفاق رخ دهد و این موضوع را نیز منتقل کرده بودیم، اما به‌عنوان کسی که با مسائل مدیریتی و امنیتی آشناست، می‌توانم تصمیم‌گیرنده در این زمینه را درک کنم؛ زیرا او ناگزیر بود میان بروز خطری با پیامدهای احتمالی و حفظ جان زائران عزیز، یکی را انتخاب کند.

مدیرعالی حرم رضوی تصریح کرد: حفظ جان زائران از هر موضوع دیگری مهم‌تر است. ممکن است برخی با این تصمیم هم‌نظر نباشند یا پیشنهاد دیگری داشته باشند، اما نیت همه مسئولان، فراهم کردن بهترین شرایط و برگزاری مراسمی در شأن این ملت بود.

وی خاطرنشان کرد: ما نیز به‌عنوان کمترین خادمان، که وظیفه‌مان خدمت به زائران امام رضا (ع) است، همواره خود را موظف به عذرخواهی می‌دانیم، زیرا هرگز نمی‌توانیم خدمتی در تراز شأن زائران ارائه دهیم.

خوراکیان گفت: در این شرایط که انتظار بخشی از مردم برآورده نشد، قطعاً وظیفه عذرخواهی داریم و از همه عزیزان پوزش می‌خواهیم. امیدواریم مجموعه تدابیر اتخاذشده سبب شده باشد این مراسم بدون حادثه و مشکل خاصی برگزار شود.