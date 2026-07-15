محمدی: ظرفیت فرآوری صنایع تبدیلی گیلان از مرز ۵ میلیون تن عبور کرد

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای صنایع تبدیلی در این استان اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۲ هزار و ۴۰۳ واحد تولیدی در زمینه‌های مختلف صنایع تبدیلی بخش کشاورزی موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی این واحدها حدود ۴ میلیون تن است، افزود: ظرفیت جذب ماده خام کشاورزی در این صنایع به بیش از ۵ میلیون تن در سال می‌رسد که نشان‌دهنده توان بالای استان در فرآوری محصولات کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با استناد به آخرین آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: استان گیلان از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنایع تبدیلی در رتبه اول کشور قرار دارد و این جایگاه نشان از عزم جدی استان برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است.

محمدی با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در دو حوزه مهم کشاورزی، خاطرنشان کرد: استان گیلان همچنین رتبه نخست کشور را در تعداد پروانه‌های بهره‌برداری برای فعالیت‌های شالیکوبی و چای‌سازی در اختیار دارد که این امر بیانگر نقش محوری گیلان در تأمین امنیت غذایی و فرآوری محصولات راهبردی کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از اولویت‌های اساسی جهاد کشاورزی گیلان است و با توجه به ظرفیت‌های بالای استان، برنامه‌ریزی برای افزایش کمی و کیفی این واحدها در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت اشتغال‌زایی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی برداریم.