ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: توده هوای گرم در سطح استان مستقر شده است و این توده هوای گرم تا پایان هفته جاری در استان تداوم خواهد داشت و در روزهای پنجشنبه و جمعه با کاهش نسبی دما حدود ۲ تا ۳ درجه، از شدت گرما کاسته می‌شود.

وی با بیان اینکه در اوایل هفته آینده مجدداً روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد، افزود: دمای هوا در روزهای پایانی هفته در نواحی گرمسیری به بالای ۴۸ درجه و در نواحی سردسیر به حدود ۳۸ تا ۴۰ درجه خواهد رسید و این شرایط جوی، تأثیر قابل‌توجهی بر بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و مصرف انرژی خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: تا اواخر هفته در نواحی مرزی استان، به ویژه شهرستان مهران، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال بروز غبار محلی و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد که می‌تواند برای افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی مشکل ساز باشد.

رستمی در پایان با تأکید بر اینکه طی روزهای آینده شاهد نوسانات دمایی خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با توجه به استقرار توده هوای گرم و وزش باد، مصرف مایعات کافی، خودداری از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید و مراقبت از سالمندان و کودکان، از جمله توصیه‌های اصلی به شهروندان است و کشاورزان نیز باید تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع و باغات خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند.