به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان گزارش داد، رسانه های آمریکایی معتقدند ایران خود را برای بازگشت محاصره دریایی آمریکا از طریق تقویت ناوگانی از نفت کش ها و کشتی ها آماده کرده است.

بر اساس این گزارش، اقدامات ایران در تنگه هرمز از طریق یک سری کشتی هایی که برای کاهش پیامدهای تحریم های آمریکا بر صادرات نفت این کشور استفاده می شود افزایش پیدا کرده است.

در این گزارش آمده است: شناسایی کشتی هایی که ایران از آنها در تنگه هرمز استفاده می کند به دلیل خاموش کردن سامانه های رد یابی یا استفاده از پرچم های دیگر سخت است.

بر اساس این گزارش، ایران طی سال های گذشته از روش های مختلفی برای فروش نفت خود در بازارهای جهانی به ویژه چین استفاده کرده است. بخشی از این نفت از طریق مسیرهای پیچیده برای پنهان کردن مبدأ بارگیری صادر می شود. ایران طی دوره اخیر نیز به فروش بخش زیادی از نفت خود اقدام کرده است.