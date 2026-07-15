تأمین محموله جدید داروهای حیاتی بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سیاستهای دولت برای تقویت امنیت دارویی کشور و با هدف پشتیبانی از تداوم درمان بیماران، هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، محموله جدیدی از داروهای حیاتی مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماریهای متابولیک و برخی از داروهای تخصصی درمان سرطان را تأمین و وارد کشور نمود.
این محموله شامل یک هزار و ۶۰۰ واحد داروی مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماریهای متابولیک و ۲۵۵ واحد داروی تخصصی درمان سرطان است که پس از انجام تشریفات قانونی، به شرکتهای پخش دارویی تحویل شده تا از طریق داروخانهها و بیمارستانها در اختیار بیماران قرار گیرد.
داروهای یادشده از جمله اقلام راهبردی حوزه سلامت محسوب میشوند که نقش تعیینکنندهای در حفظ جان بیماران، جلوگیری از پیشرفت بیماری، ارتقای کیفیت زندگی و استمرار درمان دارند و هرگونه وقفه در تأمین آنها میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای بیماران و خانوادههای آنان به همراه داشته باشد.
هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران در ماههای اخیر، در چارچوب سیاستهای جدید خود، تمرکز ویژهای بر تأمین پیشدستانه داروها و فناوریهای حیاتی، ایجاد ذخایر راهبردی، تنوعبخشی به مسیرهای تأمین و کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین سلامت قرار داده است. این رویکرد با هدف افزایش تابآوری نظام سلامت و جلوگیری از بروز کمبودهای دارویی، در هماهنگی کامل با سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان غذا و دارو دنبال میشود.
هیئت امنای صرفهجویی ارزی به عنوان بازوی تخصصی دولت در تأمین دارو، تجهیزات و فناوریهای سلامت، اعلام کرده است که با استمرار این سیاستها، تأمین اقلام حیاتی مورد نیاز بیماران با اولویت حفظ امنیت درمانی کشور و حمایت از بیماران ادامه خواهد یافت.
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