یک هزار و ۷۵۸ بازرسی از واحدهای صنفی زنجان صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین منصوری اظهار داشت: طی بازرسی های صورت گرفته ۳۱۶ پرونده تخلف به ارزش ۲۵۸ میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی افزود: بیشترین تخلف به ترتیب در زمینه عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی و کم فروشی می باشد.

منصوری یادآور شد: عمده بازرسی ها در گروه های کالایی محصولات غذایی به تعداد ۹۶۵ مورد، آرد و نان به میزان ۴۷۷ مورد، خدمات وسایل نقلیه و لوازم یدکی ۳۰۴ مورد و مواد پروتئینی ۱۲۹ مورد بوده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در خصوص شکایات مردمی واصله در این مدت گفت: ۳۹۶ مورد گزارش مردمی در خرداد ماه دریافت شده است که ۲۹۳ مورد رسیدگی شده، ۳۱ مورد در انتظار رسیدگی و ۷۲ مورد غیر قابل رسیدگی می باشد.

وی خاطر نشان ساخت: طی بازرسی های صورت گرفته در این مدت ۲۵ پرونده قاچاق به ارزش ۱۹۷ میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.