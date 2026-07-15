۱۲ طرح اضطراری تامین آب مشهد در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسماعیلیان اظهار کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تنش زدایی به مشهد اختصاص یافت که امید است هرچه سریع‌تر این منابع تامین و پرداخت شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد افزود: ۱۲ طرح اضطراری تامین آب مشهد با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست که در صورت تخصیص اعتبار عملیات اجرایی آن‌ها سرعت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: اکنون سدهای تامین کننده آب مشهد شامل؛ دوستی، ارداک، کارده و طرق حدود چهار درصد آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال بیانگر کاهش۳۰ درصدی است.

اسماعیلیان ادامه داد: امسال از لحاظ منابع آبی در شرایط سختی قرار داریم، حساسیت نسبت به سال قبل خیلی بیشتر شده و در این شرایط نه تنها مدیریت مصرف ضروری است که از برخی مصارف نیز باید خودداری کرد.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد گفت: بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک خانگی از خدمات آب و فاضلاب مشهد استفاده می کنند که ۶۵ درصد آن‌ها الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.

وی افزود: چنانچه شهروندان مصداقی از بدمصرفی نظیر شستن خودرو با آب شرب را مشاهده کردند می‌توانند موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۲۲ اعلام کنند تا به سرعت اخطارهای لازم صادر شود و در صورت تکرار قطع موقت انشعاب صورت می گیرد.