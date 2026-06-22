امامی: ۱۳۵ حلقه چاه در خراسان رضوی برای عبور از تنش آبی وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی ظهر دوشنبه در نشست خبری هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به افزایش مصرف در فصل گرم سال و همزمانی آن با برخی محدودیت‌های حوزه انرژی، همراهی مردم در مدیریت مصرف آب بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: این شرکت در سال ۱۴۰۴ موفق به جذب بیش از ۸۳ درصد اعتبارات تخصیصی شد که بالاترین میزان جذب اعتبار در میان دستگاه‌های اجرایی استان به شمار می‌رود. این موفقیت با حمایت استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان محقق شد و زمینه آغاز و تکمیل پروژه‌های متعدد را فراهم کرد.

وی با اشاره به گستره خدمات‌رسانی آبفا در استان بیان کرد: به جز شهرستان مشهد، تمامی شهرستان‌های خراسان رضوی تحت پوشش این شرکت قرار دارند و بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک در مناطق شهری و روستایی از خدمات آب و فاضلاب بهره‌مند هستند.

امامی ادامه داد: در راستای تأمین آب پایدار برای تابستان پیش‌رو، طی سال گذشته ۱۳۵ حلقه چاه جدید حفر شد که بخش عمده‌ای از آن‌ها تجهیز و وارد مدار بهره‌برداری شده و مابقی نیز در دست تجهیز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب را از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال جاری ظرفیت مخازن ذخیره آب شهری استان حدود ۵۴۰ هزار مترمکعب بود که نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است. بر این اساس برنامه‌ریزی برای احداث ۹۰ هزار مترمکعب مخزن جدید انجام شده که ۵۵ هزار مترمکعب آن در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: حجم مخازنی که امسال عملیات اجرایی آن آغاز شده، معادل ۱۰ درصد کل مخازن احداث‌شده استان طی سه دهه گذشته است.

امامی درباره وضعیت مخازن روستایی نیز گفت: احداث ۷۸ هزار مترمکعب مخزن در مناطق روستایی در دستور کار قرار دارد که تاکنون برای ۲۷ هزار مترمکعب آن قرارداد منعقد شده و پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده تکمیل شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با اشاره به اجرای پروژه‌های انتقال آب اظهار کرد: طی سال گذشته بیش از ۲۲۰ کیلومتر خطوط انتقال آب اصلاح و نوسازی شد و هم‌اکنون بیش از ۷۰ کیلومتر خط انتقال جدید نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: در حوزه شبکه‌های توزیع نیز بیش از ۳۲۰ کیلومتر شبکه جدید در حال اجرا است و سال گذشته نیز حدود ۱۶۰ کیلومتر شبکه توزیع با مشارکت خیرین و منابع مختلف مالی اجرا شد.

امامی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آبی نقش مهمی در کاهش تنش‌های احتمالی دارد، گفت: در صورت همراهی مردم در مدیریت مصرف، نگرانی‌ها در خصوص تأمین آب تابستان به حداقل خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی همچنین از اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت آب شرب خبر داد و افزود: در مناطقی که منابع آب با مشکلات کیفی مواجه بودند، طرح‌های بهبود کیفیت اجرا شده و چندین تأسیسات جدید نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی به پروژه‌های فاضلاب اشاره کرد و گفت: در سال جاری پروژه‌های متعددی از جمله ارتقای تصفیه‌خانه سبزوار، پروژه فاضلاب تربت‌حیدریه، تصفیه‌خانه شهر اشکذر و پروژه‌های مختلف در شهرهای قوچان، نیشابور، تایباد و خواف در دست اجرا یا آماده بهره‌برداری هستند.

امامی افزود: پروژه فاضلاب تایباد تکمیل شده و تاکنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ انشعاب در این شهر واگذار شده است. همچنین پروژه فاضلاب نیشابور از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی اظهار کرد: در تربت‌حیدریه نیز عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب آغاز شده و با تکمیل این طرح بیش از ۱۲ هزار انشعاب جدید به شبکه اضافه خواهد شد.

وی گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه طرح‌های فاضلاب در شهرهای گناباد و سایر شهرهای استان نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است تا بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، ضریب بهره‌مندی جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

امامی توسعه شبکه‌های فاضلاب را علاوه بر ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، عاملی مهم در بازچرخانی آب و تأمین بخشی از نیاز صنایع استان دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی در خراسان رضوی، استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده نقش مهمی در تأمین نیازهای آبی بخش صنعت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی همچنین از تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب خبر داد و گفت: مرکز مدیریت بحران استان تکمیل شده و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین تعداد تانکرهای آبرسانی سیار از ۱۴ دستگاه به ۳۰ دستگاه افزایش یافته و تجهیزات جدیدی نیز برای ارتقای آمادگی در شرایط بحرانی خریداری شده است.

وی با اشاره به جذب اعتبارات و تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها گفت: بیش از یک و نیم همت برای خرید تجهیزات و اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از پروژه‌های در دست اجرا طی سال جاری به بهره‌برداری برسد.

امامی با اشاره به شرایط دشوار منابع آبی استان خاطرنشان کرد: علاوه بر توسعه کمی زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت آب شرب نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. تصفیه‌خانه آب شرب بجستان در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته و تلاش می‌شود در هفته دولت افتتاح شود. همچنین برای برخی روستاهای دارای مشکلات کیفی آب، استفاده از سامانه‌های آب‌شیرین‌کن در دستور کار قرار گرفته است.