تأمین ۶۰ میلیون لیتر آب آشامیدنی برای زائران امام شهید در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان ظهر دوشنبه در نشست خبری و در آستانه فرارسیدن برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: این یک آیین ملی و بین‌المللی است که ابعاد گسترده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دارد و اینجاست که برگزاری کامل، شایسته و فاخر این رویداد مهم بسیارحیاتی است. برهمین اساس، در ستاد تشییع امام شهید(ع) در مشهدالرضا(ع)، کمیته ویژه آب ذیل کارگروه تأمین امور زیربنایی تشکیل شده و مأموریت‌های مهمی برعهده دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد افزود: فعالیت ۷ کارگروه و ۳۳ کمیته اجرایی در ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب نشان می‌دهد که این موضوع تا چه حد حائز اهمیت است. در یک نمونه، خدمت‌رسانی در شش محور سبزوار، گناباد، قوچان، فریمان، سرخس و شهرستان بینالود مشتمل بر طرقبه و شاندیز که مسیرهای ورود زائران به مشهدالرضا(ع) هستند و مأموریت تأمین آب آشامیدنی سالم آن‌ها به شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد محول شده است. همه این‌ها درحالی است که با توجه به خشکسالی‌های پی‌درپی و تنش آبی شدید، ما سال‌هاست با مشکلات فراوانی در تأمین آب شرب مشهد مواجه هستیم.

پیش‌بینی ماندگاری زائران تا یک هفته پس از مراسم تدفین

وی خاطرنشان کرد: تمرکز ما در مراسم ویژه بدرقه امام شهید ناظر بر این است که رسالت آبرسانی بدون قطعی و افت کیفیت، همچون گذشته با قدرت استمرار پیدا کند. ویژگی منحصربفرد مراسم بدرقه نیز این است که براساس پیش‌بینی‌های کارشناسی، احتمال استمرار وضعیت فوق‌العاده و ماندگاری زائر از ۳ تا ۷ روز پس از آیین تدفین نیز وجود خواهد داشت. به همین دلیل، تأمین آب پایدار برای همه محورهای اصلی، یک مأموریت حیاتی است که هم موکب‌ها و هم مراکز خدماتی، درمانی و امدادی را دربر می‌گیرد.

اسماعیلیان ادامه داد: همانطور که از قبل اعلام شده، چهار محور اصلی برای تشرف زائران و آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی تعبیه شده است که اولی از میدان پرواز آغاز می‌شود و با گذر از میدان فرودگاه، وارد خیابان امام رضا(ع) شده و به حرم مطهر رضوی می‌رسد. سه مسیر دیگر نیز از میدان فردوسی در مسیر خیابان شهید قرنی، از پل فجر در مسیر خیابان طبرسی و از میدان عدالت در مسیر خیابان نواب صفوی همگی تا حرم مطهر رضوی اعلام شده و درکانون توجه خادمان مردم قرار خواهند داشت.

۲۵۰ تانکر تأمین آب شرب در مسیر مشهدالرضا(ع)

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد تصریح کرد: موضوع سرویس‌های بهداشتی هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا ما علاوه بر چشمه‌های فعال در مسیرها، چشمه‌های جدیدی هم به همت شهرداری مشهد ایجاد شده‌اند. افزون بر این، اگرچه شهرداری مشهد مسئولیت ایجاد شبکه مه‌پاش‌ها در طول مسیر را برعهده گرفته اما تأمین آب این شبکه به‌تبع برعهده شرکت آب و فاضلاب شهرستان خواهد بود. موضوع سلامت و کیفیت آب آشامیدنی هم از دیگر نکاتی است که موردتوجه ما قرار دارد و بر همین اساس، شبکه بازرسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به‌طور شبانه‌روزی در ایام برگزاری مراسم و پس از آن بر فرآیند تأمین و آبرسانی نظارت خواهند داشت.

وی تأکید کرد: علاوه بر شبکه لوله‌گذاری‌شده، بیش از ۱۸۰ تانکر سیار و ۷۰ تانکر ثابت نیز آماده شده تا فرآیند آبرسانی را پشتیبانی کنند. بخشی از این ناوگان از استان‌های دیگر تأمین شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که همه آن‌ها حداکثر تا سه‌شنبه شب به مشهدالرضا(ع)‌ برسند و در موقعیت‌های تعیین‌شده جانمایی شوند. همه این تانکرها مجهز به GPS هستند و موقعیت استقرار آن‌ها در شبکه تحت نظر قرار دارد.

تأمین ۶۰ میلیون لیتر آب آشامیدنی برای بدرقه‌کنندگان امام شهید

اسماعیلیان گفت: از نظر تأمین آب مسیرها نیز با توجه به الزامات موجود، حداکثر در فاصله ۱۵۰ متری مسیرهای اصلی شیرهای ویژه برداشت آب پیش‌بینی شده که هم به‌دلیل تراکم جمعیت مشکل‌ساز نشوند و هم بتوانند آب شرب بدرقه‌کنندگان گرامی را تأمین دهند. بیش از هزار نفر از همکاران ما در طول مسیرها مستقر خواهند بود تا شبکه نیروی انسانی متخصص در شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد با تجهیزات کامل برای رفع مشکل از مواکب، شبکه آبرسانی و مردم عزیز درخدمت باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد بیان کرد: در حوزه آب بسته‌بندی، مسئولیت ذیل کمیته مواکب تعیین شده که کارگروه اقتصادی و تأمین اقلام اساسی در ستاد تشییع، مسئولیت آن رابرعهده دارد. با این حال، همکاری‌های نزدیکی تا امروز در جریان بوده تا نیاز زائران و مجاوران برطرف شود و این راهبرد باقدرت ادامه دارد.

به گفته وی، برآورد کارشناسی، تأمین ۶ لیتر آب برای هر فرد ضروری است که نیمی از آن مربوط به آب شرب است. به همین دلیل، با احتساب حداقل ۱۰ میلیون نفر که کمترین پیش‌بینی احتمالی برای جمعیت است، حدود ۶۰ میلیون لیتر آب برای زائران امام هشتم در روز پنجشنبه تأمین خواهد شد. تأمین این حجم اگرچه پروژه عظیمی است اما به ‌صراحت تأکید می‌کنیم که به هیچ عنوان جای نگرانی وجود ندارد زیرا فقط از میدان ۱۵ خرداد تا حرم مطهر رضوی یک زیرساخت جداگانه و متمرکز درنظر گرفته شده و این وضعیت در سرتاسر مسیر بدرقه وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد اظهار کرد: در ورودی هر کوچه تابلوهایی جانمایی خواهد شد تا مهمانان مشهدالرضا(ع) بدانند مجموعه این دوهزار شیر آب آشامیدنی دقیقاً در چه نقاطی جانمایی شده است. علاوه بر این، براساس اعلام ستاد تشییع، خدمات صرفاً به مواکبی ارائه می‌شود که دارای مجوز باشند.