استقرار تانکر آبرسانی و بازگشایی مسیرهای روستایی پس از سیلاب در گلبهار

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگیهای شدید و جاری شدن سیلاب تانکر آبرسانی سیار برای تأمین فوری آب شرب ساکنان روستای دولتآباد مستقر شد و عملیات بازگشایی مسیرهای آسیب دیده در چهار نقطه از شهرستان با همکاری دستگاههای اجرایی آغاز گردید.

امان الله خدمتگزار، فرماندار شهرستان گلبهار به همراه معاونان فرمانداری، مدیرعامل شرکت عمران، فرمانده نیروی انتظامی، مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان مرتبط، با حضور در روستاهای دولت آباد و اسجیل، از نزدیک وضعیت خسارات وارده به بخش کشاورزی، زنبورستانها و زیرساختهای این مناطق را مورد بررسی قرار دادند.

فرماندار گلبهار در این بازدید میدانی با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب اظهار کرد: حفظ معیشت کشاورزان، زنبورداران و بهرهبرداران عزیز و تسریع در روند رسیدگی به خسارات وارده، از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.

وی با تأکید بر لزوم اقدام فوری دستگاههای اجرایی افزود: در پی بارندگیهای اخیر، ضمن مسدود شدن مسیرهای دسترسی در چهار نقطه، خساراتی نیز به باغات، اراضی کشاورزی و زنبورستانهای منطقه وارد شده است. به همین منظور به دستگاههای اجرایی ذیربط، بهویژه جهاد کشاورزی، ابلاغ شده است در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اعزام اکیپهای تخصصی برای برآورد دقیق خسارات و ارائه گزارشهای لازم جهت پیگیری جبران خسارات اقدام کنند.

خدمتگزار همچنین از بسیج امکانات شهرستان برای بازگشایی مسیرهای آسیب دیده خبر داد و گفت: با هماهنگی و همکاری صورت گرفته، شهرداری گلبهار مسئولیت بازگشایی مسیر کاهو، شهرداری گلمکان مسیر چشمه سبز، شرکت عمران و اداره راهداری مسیر دولت آباد و بخش خصوصی با هماهنگی دهیاری، مسیر روستای اسجیل را بر عهده گرفته اند.

فرماندار گلبهار افزود: با توجه به حجم بالای رسوبات، گل و لای و سنگریزه های ناشی از سیلاب، عملیات بازگشایی مسیرها زمانبر خواهد بود، اما تمامی دستگاههای اجرایی با تمام توان در حال خدمت رسانی هستند و امیدواریم با صبوری و همراهی مردم عزیز، اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

بنابر دستور وی، تانکر آبرسانی سیار در روستای دولت آباد با هدف تأمین فوری آب شرب مورد نیاز ساکنان تا زمان رفع کامل مشکل و بازگشت شرایط به حالت عادی مستقر شده است.

خدمتگزار همچنین بر تسریع در رفع مشکلات زیرساختی و تداوم خدماترسانی به اهالی روستا تأکید کرد.

فرماندار گلبهار در پایان با قدردانی از معاونان فرمانداری، بخشدار، مدیران دستگاههای اجرایی، شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی و نیروهای امدادی و خدماتی حاضر در صحنه، تصریح کرد: «مدیریت شهرستان تا حصول نتیجه نهایی و بهره مندی کشاورزان و زنبورداران آسیب دیده از حمایتهای قانونی، موضوع را به صورت ویژه و مستمر پیگیری خواهد کرد تا دغدغه های این عزیزان در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.