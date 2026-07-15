به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهاب جلیلوند صبح امروز سهشنبه در دیدار با استاندار لرستان، اظهار داشت: نهاد گزینش کشور یک نهاد شیشهای و پاسخگو است.
وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم توجه ویژهای به هستههای گزینش استانها شده است، گفت: این نهاد امروز یک نهاد منفعل نیست و مسیر برای پیگیری شکایتهای استخدامی و این مسیر در کشور باز است.
دبیر هیئت عالی گزینش نهاد ریاستجمهوری، یادآور شد: با پاسخگویی نهاد گزینش، امروز میزان شکایتهای مردمی کاهشیافته و به حداقل ممکن رسیده است.
جلیلوند، تصریح کرد: استان لرستان در این زمینه در بین استانهای کشور، نمره بالایی کسب کرده و از عملکرد مثبتی برخوردار است.
وی گفت: بیشک این میزان از رضایت به علت حسن انتخاب استاندار لرستان در انتصاب مدیران است که ملاک شایستگی در صدر این شاخصهای قرار دارد.
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