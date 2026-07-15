دستگیری عاملان چاقوکشی در دهدشت کمتر از یک ساعت پس از وقوع حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری با سلاح سرد در شهر دهدشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد فردی با هویت معلوم بر اثر ضربات چاقو از ناحیه کتف سمت راست مجروح شده و به دلیل بریدگی ریه با وضعیت وخیم به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه متهمان پیش از حضور پلیس از محل متواری شده بودند، تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، هویت عاملان این درگیری را شناسایی کردند.

سرهنگ موسوی ادامه داد: مأموران انتظامی در عملیاتی ضربتی موفق شدند هر دو متهم را کمتر از یک ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر کنند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.