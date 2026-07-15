به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح بیانیه تحلیلی آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



«من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»



تشییع تاریخی و بی نظیر قائد عظیم الشأن و رهبر جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (رضوان الله تعالی علیه) همراه با برخی از اعضای خانواده ایشان در تهران، قم، نجف اشرف و کربلای معلی و مشهد مقدس و تشییع نمادین و اقامه مجالس عزا در بسیاری از کشورها و مناطق جهان، نقطه عطفی بسیار مهم را در مسیر حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی و زمینه سازی برای ظهور خورشید عظمای ولایت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رقم زد. حضور دهها میلیون نفر با پرچمهای سرخ خونخواهی و فریادهای انتقام، این تشییع را به بزرگترین و بی نظیر ترین تشییع تاریخ تبدیل کرد.



این تشییع تجلی‌گاه عشق بی‌نهایت مردم به ولی خود بود، عشقی که خداوند برای اهل ایمان و عمل صالح در قلوب مؤمنین قرار میدهد: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا».



فضای حاکم بر تشییع، آمیزه‌ای از سوگِ سنگین و حماسه‌ای عظیم بود. مردم در وداع با امام شهیدشان، شور و شعوری حسینی و عاشورایی از خود نشان دادند. این احساسات خروشان، تجلی عمیق‌ترین لایه‌های هویت ایمانی و انقلابی و سرمایه‌ای عظیم برای نظام اسلامی است که باید در مسیر حرکت انقلابی و اهداف متعالی آن به‌کار گرفته شود.



این تشییع عظیم که به قدرت نمایی امت اسلام و جبهه مقاومت در برابر جبهه کفر و استکبار تبدیل شد، رئیس جمهور روان پریش و بی ادب آمریکا را به خشم درآورد و از روی استیصال زبان به یاوه گویی، تهدید و توهین به ملت بزرگ ایران گشود و در میانه این تشییع عظیم برای چندمین بار خلاف تعهدی که در تفاهم نامه کرده بود به نقاطی در جنوب و شمال کشور عزیز ایران اسلامی حمله کرد و البته در روزهای اخیر به نحو علنی و صریح اعلام جنگ نموده و مناطق زیادی را در کشور مورد هجوم وحشیانه قرارداده است، و در مقابل از نیروهای نظامی پر قدرت ایران ضربات کوبنده و سهمگینی را دریافت کرد. این تشییع بار دیگر منطق پیروزی خون بر شمشیر و استقبال از مرگ و شهادت توسط ملت ایران و جبهه مقاومت را به رخ عالمیان کشید و از سوی دیگر منطق "ما می توانیم" را تثبیت نمود، نقش بی بدیل اراده،حضور و بعثت مردم، در ایستادگی، بالندگی و پیشرفت کشور را نمایان کرد و به دنیا نشان داد که مناسبات جدید در عالم در حال تغییر می باشد.



بی تردید این نمایش قدرت و بعثت و حماسه شگفت‌انگیز امت اسلام در تشییع امام شهید، در این شرایط بسیار پیچیده جنگ ترکیبی، حامل پیام‌هایی عمیق و راهبردی برای مسئولین، مردم، حوزه‌های علمیه و روحانیت متعهد و جبهه مقاومت و جهان اسلام است.



اکنون که امام شهید همراه این پیکرهای پاک و مقدس در جوار امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام آرمیدند بار سنگین ادامه راه تا قله ظهور بر دوش همه ما است و تبیین این پیام های راهبردی برای ادامه مسیر تا آن قله امری ضروری است.



اینجانب ضمن عرض گرامیداشت حماسه میلیونی مردم و تسلیت به پیشگاه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای (دامت برکاته) پیامهای راهبردی این حرکت عظیم تاریخی را بیان کرده و وظایفی که باید زین پس دنبال کنیم را متذکر میشوم.



پیام خونخواهی و انتقام از قاتلان امام شهید انقلاب اسلامی



تشییع امام شهید و پرچم های سرخ عاشورایی برافراشته در دستان مردم نشان دهنده این مساله بود که انتقام و خونخواهی امام شهید، حق قانونی و شرعی این ملت و همه آزادی خواهان جهان است، در میان موج عظیم جمعیت تشییع کننده، فریاد «انتقام» و «یا لثارات الخامنه ای» و مطالبه قتل ترامپ و نتانیاهو پرطنین‌تر از هر ندای دیگری بود.



اهتزار پرچم‌های سرخ، که در فرهنگ دینی نماد خونخواهی است، حامل این پیام صریح و قاطع به دشمنان و متجاوزان بود که ملت در گرفتن انتقام خون پاک امام شهید خود و همه شهیدان این دو جنگ از قاتلان جنایتکار و بی آبرو جدی است.



همانگونه که رهبر عزیزمان در پیام اخیر خود به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران فرمودند: خونخواهی امام شهیدی که حسینی زیست و حسینی به شهادت رسید و خونخواهی حسینیانی که در دو جنگ تحمیلی اخیر در راه حسین (ع) به شهادت رسیدند در امتداد و ادامه خونخواهی حسین (ع) و یاران او است که در دعای ندبه و زیارت عاشورا به ویژه مورد تصریح قرار گرفته است.



از همین رو براساس پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، مطالبه انتقام و خونخواهی امام شهید و سایر شهدای دو جنگ اخیر، امری است حتمی و قطعی و به آمد و شد دولتها و اشخاص مرتبط نیست و در هرصورت محقق شده و جنایتکاران و عاملان این جنایتها، از این به بعد هرگز احساس امنیت نخواهند کرد و مسلما آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد و این انتقام درساحت بین المللی و فراگیر و با همت آزادی خواهان جهان دنبال خواهد شد.



رسانه‌های بین‌المللی به‌خوبی این فریادِ بلند امت اسلام را درک کرده و آن را به مثابه «رزمایشی از اراده ملی» تفسیر نمودند که محاسبات دشمنان را دگرگون خواهد کرد. دشمن جنایتکار و یزیدی زمان نیز از این پیام به لرزه افتاده و ضریب حفاظت از مسئولین و فرماندهان خود را بالا برده است.



بی تردید دشمن باید هزینه این جنایت خود را پرداخت نماید تا بار دیگر جرأت اقدام به چنین کاری را نداشته باشد. زین پس مردم باید این شعله انتقام را تا تحقق آن در دلهای خود زنده نگه داشته و آن را به عزمی پایدار برای پیمودن همان راهی تبدیل کنند که امام شهید با خونش آبیاری نمود.



ما نیز همچون رهبر خود عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک امام شهید و همهی شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار بگیریم و از مسئولین و نیروهای نظامی و همه شیعیان و مسلمین و آزادگان جهان میخواهیم به طور جد برای تحقق این مطالبه به حق امت اسلام قیام نمایند. لذا لازم است تمام مسئولان نظام، نهادهای حاکمیتی و مردم پایه، روحانیت طلاب ومبلغین، همگی اقشار مردم و نیز سلحشوران و غیرتمندان عالم به این امر مهم لبیک گفته و زمینه های تحقق آن را آماده سازی و مهیا نمایند.



پیام ادامه جهاد و مقاومت و بازگشت به نظر علی‌الاصول رهبری / تفاهم‌نامه تمام شد



پیام روشن و صریح مردم در این حضور حماسی مطالبه ادامه جهاد و مقاومت و بازگشت به نظر علی الاصول رهبری بود. اکنون که دشمن با تهدید و توهین و حمله نظامی، برقراری تحریم های اقتصادی، عدم پرداخت غرامت، عدم بازگشت ثروتهای کشور و عدم آتش بس و عقب نشینی اسرائیل غاصب از خاک لبنان و در ادامه با بازگرداندن محاصره دریایی ایران، همه بندهای تفاهم نامه را نقض کرده است و اکنون که رئیس جمهور آمریکا با صراحت و وقاحت تمام، پایان تفاهم نامه را اعلام کرده و جنگ را آغاز نموده است، وجهی برای پایبندی به تفاهم نامه و ادامه مذاکرات باقی نمی‌ماند.



شخص رئیس محترم جمهور که به نمایندگی از اعضای شعام در برابر رهبر معظم انقلاب و مردم غیور و مقاوم ایران متعهد به اجرای بندهای تفاهم نامه و ایستادگی در برابر زیاده خواهی آمریکا شده اند و سایر اعضای شعام و فرماندهان و مسئولین دیپلماسی کشور باید تفاهم نامه را تمام شده تلقی کرده و راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند و با اطاعت تام از رهبر معظم انقلاب به همان مسیری که ایشان تشخیص داده اند بازگردند.



ملت بزرگ ایران به دشمن باج نمی دهد / از ترس هزینه‌های جنگ مسیر مذاکره را ادامه ندهید



مسئولین محترم توجه کنند که همان مردمی که زیر فشار اقتصادی ناشی از جنگ و بی تدبیری برخی مسئولین اقتصادی قرار دارند، همان مردم این مطالبه را میکنند. این بدان معنا است که ملت بزرگ ایران حاضر نیست به خاطر مشکلات اقتصادی به دشمن باج دهد و آماده است تا آخرین قطره خون خود در راه زمینه سازی برای ظهور و دستیابی به قله پیروزی جانفشانی کند. لذا مسئولین نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه های جنگ و زدن زیر ساختها و ... از حقوق حقه امت اسلام کوتاه آمده و مسیر مذاکره و تفاهم نامه با کفاری که به فرموده قرآن کریم به هیچ عهدی پایبند نیستند ( لا أیمان لهم) را بیش از این ادامه دهند و باید با توکل به خداوند قادر متعال و امید واثق به سنت ها و وعده های الهی که در آیاتی همچون «یا ایها الذین آمنوا إن تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» (۷ / محمد) و «قاتلوهم یعذبکم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم یشف صدور قوم مؤمنین» (۱۴/ توبه) و «کم من فئه قلیله غلبت فئة کثیرة بإذن الله والله مع الصابرین» (بقره ۲۴۹) و آیات ۳۰ / فصلت، ۱۳ / أحقاف، ۱۶ / جن، ۱۶۰/ آل عمران و بسیاری آیات دیگر بیان شده است و همچنین به پشتوانه این ملت مؤمن، انقلابی، بصیر، ولایت مدار، فداکار و مقاوم از موضع قدرت جهاد را تا استیصال کامل دشمن و گرفتن انتقام، غرامت و ثروتهای حبس شده کشور و به رسمیت شناختن حق مدیریت کامل تنگه هرمز و سایر شروط مورد نظر رهبری ادامه دهند.



پیام وحدت و عظمت جبهه مقاومت و جهان اسلام



در این تشییع مشخص گردید در اوج هجوم و رذالت دشمن آمریکایی، صهیونیستی در دوسه سال اخیر، حیات و بالندگی جبهه مقاومت بیش از پیش استمرار دارد و جبهه مقاومت نه تنها ضعیف نشده بلکه رویش های جدید آن به خوبی نمایان گشته و زنجیره ای نیرومند تر از دوسال گذشته در آن پدیدار شده است.



پیام وحدت و ید واحده بودن جبهه مقاومت در مقابل کفر و استکبار، یکی از مهم‌ترین پیامهای این تشییع عظیم بود. حضور تعداد قابل توجهی از مسئولین و مردم عراق، لبنان، سوریه، یمن و سایر کشورهای اسلامی در مراسم تشییع در شهرهای تهران، قم و مشهد و تشییع با شکوه و حیرت آور پیکر مقدس امام شهید و خانواده ایشان در نجف و کربلا و حضور چشمگیر مردم سوگوار عراق و شرکت تعداد زیادی از مسئولین و مردم عراق، لبنان، یمن و سوریه در این مراسم پیام وحدت جبهه مقاومت را به دنیا مخابره کرد.



این تشییع نشان دهنده پیوستگی قلوب همه امت های اسلامی و معطوف بودن دل های همه غیور مردان و مجاهدان عالم اسلام، فراتر از مرزهای جغرافیایی دنیا بوده و در واقع برگ جدیدی از هویت یگانه امت اسلامی در عالم بود. همچنین ادای احترام مسئولین کشورهای اسلامی غیر متخاصم به پیکر پاک و مقدس این شهیدان و تشییع نمادین و اقامه مجالس عزا در بسیاری از کشورهای اسلامی جلوه ای از اتحاد جهان اسلام را به نمایش گذاشت و جایگاه فراملی و جهانی رهبر شهید انقلاب را در میان مسلمانان به اثبات رساند.



این اتحاد، سرمایه عظیمی برای جهان اسلام به شمار میرود و پاسخی محکم به توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است. باید از این وحدت پاسداری کرد و آن را روز به روز گسترده تر و مستحکم تر نمود. مسئولین در میدان نظامی و دیپلماسی باید پپشتیبانی های لازم را از جبهه مقاومت به ویژه در عراق و لبنان و یمن بنمایند و مردم نیز باید در خیابان این وحدت را بیش از پیش مطالبه کنند.



پیام پیوند ناگسستنی روحانیت با رهبری و مردم



حضور شور انگیز و نمایان روحانیت در این تشییع تاریخی در جایگاه خدمتگذار، راهنما و همراه، پیوند ناگسستنی روحانیت با امام و امت اسلامی و جبهه مقاومت را به نمایش گذاشت. به ویژه حضور مراجع عظام تقلید، علمای برجسته و اساتید حوزه های علمیه قم و نجف اشرف در مراسم تشییع، پیوند عمیق و ناگسستنی مرجعیت و روحانیت برجسته را با رهبری انقلاب، مردم و جریان مقاومت نشان داد.



دشمن سالها است که به اهمیت نقش مراجع و روحانیت معظم در پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامی پی برده است و از ابتدای انقلاب از طریق ترور فیزیکی و ترور شخصیت و نفوذ و ایجاد تفرقه و نفاق درصدد تضعیف جایگاه مرجعیت و روحانیت در بین مردم و ایجاد اختلاف بین علما و مراجع و رهبری بوده است. این حضور گسترده روحانیت و علمای برجسته و مراجع عظام در مراسم نماز و تشییع، نشان داد که نقشه های دشمن مؤثر نبوده و روحانیت معظم بیش از پیش در کنار مردم و در خدمت آنها و دل داده رهبری است.



لازم است مردم مؤمن و روحانیت معظم این پیوند مقدس را پاس دارند و روحانیت معظم با خدمت خالصانه و مجاهدانه به مردم روز به روز این پیوند را مستحکم تر و گسترده تر نماید.



پیام تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب و پشتیبانی از نظام اسلامی



در قلب این حماسه‌ی عظیم، یک «رأی‌گیری» خاموش ولی کوبنده رخ داد. مردم مسلمان و انقلابی ایران و جهان، در این اجتماع عظیم با رهبر جدید حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای تجدید بیعت کردند. این بیعت ده ها میلیونی که در طول مسیر تشییع و با شعارهای «جانم فدای رهبر» و «لبیک یا خامنه‌ای» به گوش رسید، نشان داد که رهبری جدید از همان ابتدا از پشتوانه‌ی عظیم مردمی برخوردار است و مردم به نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه وفادارند.



پیمان وفاداری امت با خلف صالح امام شهید به عنوان رهبر نظام اسلامی برخاسته از معرفتی بی نظیر نسبت به اندیشه ولایت و امامت در فرهنگ عریق شیعه است که در حرکت به سوی قله های عظمت و افتخار امت راهگشا خواهد بود.



این بیعت که مستلزم اطاعت کامل و پشتیبانی تام از رهبری است موجب بسط ید رهبر معظم انقلاب اسلامی در راهبری کشتی انقلاب و رساندن آن به ساحل زیبای ظهور است.



بی تردید دشمن در این جنگ ترکیبی و شناختی تمام تلاش خود را برای گسستن یا تضعیف این پیمان بکار خواهد برد. روحانیت معظم و مردم ولایت مدار باید با جهاد تبیین بصیرت افزایی نموده و از این طریق نقشه های دشمن را خنثی کنند.



پیام پایبندی امت به اسلام و ارزشهای اسلامی



حضور گسترده، پر شور، حماسی مردم همراه با سوگ و آه و اشک در تشییع امام شهیدی که حسینی بود، حسینی اندیشــید، حسینی حرکت کــرد، حسینی جهــاد و مقاومت نمود، حسینی زیســت، و حسینی خون خــود را در راه مکتب حسین تقدیــم کرد و عمر خود را برای حفظ مبانی، اصول، اهداف، احکام و دستورات اسلامی و ارزشهای انقلابی صرف کرده است، این پیام را به جهانیان داد که مردم به اسلام و ارزشها و احکام اسلامی پایبندند و برای حفظ اسلام حاضرند همچون امام خود جان خود و فرزندان خود را فدا کنند.



دشمن طی سالهای متمادی با تهاجم فرهنگی و ترویج بی بند و باری و لااُبالی گری و دنیا پرستی تلاش زیادی برای استحاله فرهنگی و ترویج سبک زندگی غربی و جدا کردن مردم از اسلام نمود و تا حدودی نیز موفق بود و بارها امام شهید نسبت به این خطر هشدار داده و نسبت به این مسئله نگرانی خود را ابراز کرده است. این حضور با این پیام نشان داد که به برکت خون شهیدان دو جنگ و به ویژه خون امام مظلوم شهید مردم بیش از گذشته و با تمام وجود به اسلام روی آورده اند و این خونها تا حدود زیادی تهاجم فرهنگی دشمن را خنثی کرده است. با این وجود این خطر همچنان باقی است و لازم است مسئولین فرهنگی کشور، روحانیون معظم و همه نیروهای مؤمن و انقلابی نسبت به این خطر بزرگ احساس مسئولیت کرده و فرصتی که این خونهای پاک در اختیار قرارداده است را غنیمت شمرده و با سیاستگذاری های اقتصادی و فرهنگی درست و کارآمد و جهاد تبیین و بلاغ مبین مؤثر و دلنشین نقشه های دشمن را در این باره خنثی نموده و حرکت به سمت تشکیل امت و تمدن اسلامی را تسریع نمایند.



پیام ذلت و شکست برنامه ها و نقشه های دشمن



یکی از پیام های مهم این تشییع این بود که دشمن مستکبر آمریکایی، صهیونیستی فهمید که علی رغم طراحی های بزرگی که برای ملت ایران داشته و علی رغم خواب های آَشفته ای که برای شکست نظام اسلامی داشته است اما با ایستادگی رهبری، ملت غیور و نیروهای نظامی مقتدر و سلحشور ایران، همه این طراحی ها به ذلت و شکست خفت باری دچار گردید.



آمریکا و اسرائیل در مقابل شکوه و عظمت ملت ایران به افول و نابودی کشیده شده و عن قریب است که آمریکا مچبور خواهد شد بساط خود را از منطقه جمع کرده و غرب آسیا از لوث وجود آنها پاک خواهد شد. از سوی دیگر دولت های منطقه نیز به زودی خواهند فهمید که هرگز نباید از آمریکا بترسند و مزدوری آمریکا و وابستگی به شیطان هرگز نفع و مصلحتی برای آنها به ارمغان نیاورده و چاره ای جز قطع وابستگی از آمریکا واسراییل منحوس ندارند.



در ادامه سه نکته مهم را متذکر میشوم:



الف) لازم است حضور مردم در خیابان با شور و شعور بیشتری نسبت به گذشته ادامه یابد و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام نفرموده است این حضور قطع نشود.



مسئولین محترم نیز باید زمینه این حضور را بیش از پیش فراهم نمایند و بدانند که این حضور پشتیبان نیروهای نظامی در میدان جنگ و پشتیبان مسئولین کشور در میدان خدمت و پشتیبان مسئولین دیپلماسی کشور در این میدان است. از سویی این حضور زمینه را برای نشر احکام و ارزشهای اسلامی و نهادینه کردن این ارزشها در جان و دل مردم فراهم کرده و میدانی برای مشارکت بیشتر مردم در حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور و تحقق مردم سالاری دینی به معنای واقعی کلمه است.



باید توجه داشت بعثت عظیم ملت ایران در دوره اخیر نمود بارزی از عظمت و افتخار و شکوه انقلاب اسلامی ایران می باشد. در پیام رهبری معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین امام شهید، ضمن اشاره به این بعثت فراگیر مردمی به خاستگاه آن نیز اشاره شده است به فرموده ایشان، عاشورای حسینی انعکاس و پژواک بعثت نبوی در اعماق تاریخ انسانی بوده است که در اثر آن انقلاب اسلامی پدید آمده و در اثر همین پژواک نیز بعثت مردم حاصل شده است. آثار و ابعاد این حضور و بعثت مردمی تضمین کننده وصول نظام اسلامی به اهداف و آرمانهای بلند انقلاب خواهد بود ان شاءالله.



ب) حفظ وحدت و انسجام ملی بر مدار حق و ولی امر به ویژه در این شرایط پیچیده جنگ ترکیبی از اهم واجبات است و مسئولین و اقشار مختلف مردم و روحانیون معظم باید با اطاعت کامل از رهبری معظم، پاسدار این نعمت بی بدیل الهی باشند و از هر حرکت یا بیان و قلمی که این انسجام را تضعیف میکند خود داری کنند.



بی تردید حفظ وحدت و انسجام ملی بر این مدار به معنای سکوت در مقابل خطاهای محاسباتی یا عملکردی مسئولین نیست. بر عکس نقد مسئولین و مطالبه به حق از آنان اگر همراه با تهمت و بی احترامی و تعرض به آنها نباشد به وحدت و انسجام بر این مدار کمک میکند.



بحمدالله مسئولین ما همانگونه که رهبر عزیزمان در پیام خود در مورد تفاهم نامه فرمودند با حسن نظر و دلسوزانه تلاش میکنند و انشاءالله زین پس با تجربه‌ای که از این مذاکره و تفاهم نامه بدست آوردند، با تبعیت بیش از پیش خود از رهبر معظم انقلاب اسلامی خطای محاسباتی خود را اصلاح کرده و به تعهدی که به رهبری و مردم داده اند عمل خواهند کرد.



ج) همه مسئولان و تصمیم گیران نظام اسلامی باید از این فرصت عظیم پیش آمده در جنگ تحمیلی سوم استفاده نموده و در صدد باشند تا الگوی ساخت این کشور و نظام را بر اساس منطق قویم اسلام و رهنمود های مراجع عظام تقلید و مبانی، اصول و تفکر امامین انقلاب و رهبری معظم حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (حفظه الله) و نیز فرهنگ مقاومت و ایستادگی و نیز عقلانیت انقلابی بنا کرده و راه را برای هر نوع توطئه و مکر دشمن مستکبر ببندند.



در خاتمه بار دیگر شهادت امام شهید انقلاب اسلامی و افراد خانواده ایشان و شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر را به حضور ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نائب بر حق ایشان رهبر عزیز و صبور و با شجاعتمان حضرت ایت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای تسلیت عرض کرده و به نیابت از همه روحانیون انقلابی و متعهد همراه با ایشان و مردم غیور ایران پیمان میبندیم که در راه امام شهیدمان تا قلّة ظهور جان و مال و آبروی خود را فدا کنیم.



«و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»



علیرضا اعرافی



مدیر حوزه های علمیه