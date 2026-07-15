«زندگی اربعینی» به پویش «کتاب و زندگی» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زندگی اربعینی» با نگاهی فراتر از آیین پیاده‌روی اربعین، این رویداد عظیم را الگویی برای ساختن یک سبک زندگی معرفی می‌کند. نویسنده با تکیه بر معارف دینی، اربعین را تمرینی برای زیستن به سبک جامعه مهدوی می‌داند؛ جامعه‌ای که در آن محبت، ایثار، مسئولیت‌پذیری، همدلی و خدمت به دیگران، به رفتارهای روزمره انسان تبدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در این اثر، تلاش کرده است با تبیین ابعاد مختلف فرهنگ اربعین، نشان دهد که این حرکت عظیم مردمی تنها یک اجتماع چندروزه نیست، بلکه می‌تواند الگویی برای اصلاح سبک زندگی فردی و اجتماعی و زمینه‌ساز تحقق ارزش‌های جامعه اسلامی باشد. کتاب با زبانی روان و نگاهی کاربردی، مخاطب را به تأمل در نسبت میان تجربه اربعین و زندگی روزمره دعوت می‌کند.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تعمیق شناخت نسبت به فرهنگ اربعین و گسترش سبک زندگی مبتنی بر ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری برگزار می‌شود و فرصتی است برای بازخوانی پیام‌های اربعین و تأمل در نقش آن در ساختن جامعه‌ای پویا و امیدوار.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش و تهیه کتاب «زندگی اربعینی» می‌توانند عدد ۲ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند یا به کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور مراجعه کنند.

جوایز این دوره از پویش شامل کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس و کربلای معلی است.