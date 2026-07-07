زهرا حسینیمهرآبادی، نویسنده کتاب تقریظشده «تب ناتمام» در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لحظه اطلاع از تقریظ رهبر شهید انقلاب بر کتابش گفت: صادقانه اگر بخواهم بگویم، لحظهای که این خبر را شنیدم، بهترین، شیرینترین و استثناییترین حس عمرم را تجربه کردم؛ حسی که در تمام زندگیام مانند آن را تجربه نکرده بودم.
وی افزود: نویسنده هنگام نگارش یک اثر، مدام با این دغدغه روبهرو است که آیا آنچه بر صفحه کاغذ میآورد، دیده میشود، خوانده میشود و مورد تأیید قرار میگیرد یا نه. تقریظ امام شهیدمان برای من حکم مهر تأییدی را داشت که تمام خستگی دو سال نوشتن را از تنم بیرون برد و به من قوت قلب داد تا این مسیر را ادامه دهم.
حسینیمهرآبادی این اتفاق را افتخاری ماندگار توصیف کرد و گفت: برای من یک افتخار ابدی است که توانستم قدمی، هرچند کوچک، بردارم که مورد توجه و تأیید رهبر عزیز و شهیدم قرار گرفت. بهواقع اگر همه عمرم را صرف شکرگزاری این نعمت کنم، باز هم حق آن ادا نخواهد شد.
وی درباره دیدارهای خود با رهبر انقلاب نیز اظهار کرد: توفیق داشتم در دو دیدار عمومی خدمت حضرت آقا برسم. در دیدار نخست، وقتی از گیتهای متعدد عبور کردیم و وارد فضایی شدیم که صدها هزار نفر مشتاقانه منتظر دیدار رهبرشان بودند، صحنهای کاملاً متفاوت را تجربه کردم. حضور در جمعیتی چندصدهزارنفری که همه با اشتیاق گرد هم آمده بودند، انرژی خاصی داشت.
این نویسنده ادامه داد: از دیدار اول، بیش از هر چیز، حالوهوای فضا و شور و شوقی که داشتم در ذهنم مانده است. وقتی حضرت آقا وارد شدند، بیشتر محو خود ایشان بودم؛ محو نگاه، نورانیت و ابهت خاصشان.
وی درباره دیدار دوم نیز گفت: در دیدار دوم، همچنان همان ذوق و شوق وجود داشت، اما تمرکزم بیشتر بر سخنان ایشان بود. آنجا متوجه شدم که واژهها، تأکیدها و حتی تکرارها چقدر اهمیت دارند. همانجا درک کردم که در عرصه سیاست، کلمات و لحن بیان چه وزن و جایگاهی دارند. احساس میکردم در یک اتاق فکر بسیار بزرگ حضور دارم که همه واژههایش با دقت انتخاب شده است.
حسینیمهرآبادی افزود: در مجموع، تجربه این دیدارها برای من یک کلاس جامعهشناسی قدرت بود؛ اینکه ببینی یک فرد چگونه در کانون توجه یک جمعیت قرار میگیرد و چگونه با کلام خود، جهت فکری آن جمع را هدایت میکند.
هر گام در تشییع، پاسخی به دشمنان است
وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: این روزها، روزهای وداع با امام شهیدی است که همه عمر خود را وقف عزت و کرامت اسلام، انقلاب و ملت ایران کرد؛ مردی که لحظهای از تلاش برای اقتدار این کشور و مردمش دست نکشید.
این نویسنده تأکید کرد: حضور مردم در تشییع ایشان، صرفاً حضور در یک مراسم نیست؛ هر گامی که در این مسیر برداشته میشود، پاسخی است به تمام کسانی که با به شهادت رساندن ایشان، به دنبال نابودی آرمانهایشان بودند. حضور در این مراسم، علاوه بر تجلیل و قدردانی از ایشان، ایستادن در کنار یکدیگر برای ثبت یکی از مهمترین و بینظیرترین لحظات تاریخ وطنمان است.
وی افزود: حضور تکتک ما باعث میشود این لحظه تاریخساز با شکوه هرچه بیشتر رقم بخورد. ما باید این وداع را به آیینهای تبدیل کنیم که عظمت ملت ایران در آن دیده شود.
حسینیمهرآبادی در پایان گفت: حضور تکتک ما در این وداع تاریخی، به دشمنان ثابت میکند که همچنان پای آرمانهای امام شهیدمان ایستادهایم. این حضور نشان میدهد که شهادت پایان راه نیست، بلکه آغازگر حماسهای دیگر در دفتر تاریخ این سرزمین است. تشییع امام شهیدمان، تشییع ارزشهایی است که هرگز دفن نمیشوند. حضور، کمترین کاری است که میتوانیم در این لحظات آخر برای امام شهیدمان انجام دهیم؛ از این کمترین دریغ نکنیم.
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