خبرگزاری مهر، گروه استانها: وقتی عقربههای دماسنج در ساوه به اوج میرسند، تقابل میان گرما و پایداری شبکه آغاز میشود؛ نبردی خاموش که اینبار نه در اتاقهای دربسته مدیریتی، بلکه در متن ِ زندگی روزمره مردم و با جوشش فرهنگ صرفهجویی جریان یافته است.
در این تابستان داغ، ساوه با تکیه بر همافزایی بینظیر مردم و مسئولان از تریبون های نماز جمعه تا خانههایشهروندان برای پاسداری از پایداری شبکه برق ، در حال نگارش فصلی تازه از «مدیریت هوشمند انرژی» است که در آن، هر کلید خاموش، نمادی از یک مشارکت ملی برای عبور سربلند از روزهای اوج بار است.
روحانیون در ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق نقشآفرین باشند
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر،با تأکید بر ضرورت مشارکت همه اقشار جامعه در مدیریت مصرف انرژی، نقش روحانیون و ائمه جمعه را در فرهنگسازی و ترویج الگوی صحیح مصرف برق بسیار مهم و اثرگذار دانست و گفت: بهرهگیری از ظرفیت مساجد، تریبونهای نماز جمعه و محافل مذهبی میتواند نقش مؤثری در نهادینه شدن فرهنگ صرفهجویی و مصرف بهینه انرژی در جامعه داشته باشد.
حجت الاسلام جعفر رحیمی اظهار کرد: صنعت برق یکی از مهمترین زیرساختهای کشور است و پایداری این شبکه، نیازمند همکاری متقابل مردم، مسئولان و دستگاههای مختلف است، اکنون با افزایش مصرف برق، بهویژه در روزهای گرم سال، ضرورت مدیریت مصرف بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف تنها وظیفه دولت یا صنعت برق نیست، بلکه مسئولیتی همگانی به شمار میرود، تصریح کرد: اگر هر خانواده تنها بخشی از مصرف غیرضروری خود را کاهش دهد، آثار آن در سطح ملی قابل مشاهده خواهد بود و از فشار بر شبکه برق کاسته میشود و باید اذعان کرد که فرهنگ صرفهجویی باید از محیط خانواده آغاز و در مدارس، دانشگاهها، ادارات، مراکز تولیدی و همچنین مراکز دینی و فرهنگی گسترش یابد.
امام جمعه ساوه، نقش روحانیون در این زمینه را بسیار مؤثر دانست و گفت: روحانیت همواره در مسائل اجتماعی، فرهنگی و ملی نقش هدایتگر داشته است، ائمه جمعه و جماعات میتوانند با تبیین آموزههای دینی درباره پرهیز از اسراف و تأکید بر استفاده صحیح از نعمتهای الهی، مردم را به رعایت الگوی مصرف صحیح تشویق کنند.
حجت الاسلام رحیمی افزود: در تعالیم اسلامی نیز اسراف مورد نکوهش قرار گرفته و صرفهجویی بهعنوان یک ارزش دینی و اجتماعی مورد تأکید است.
وی ادامه داد: بیان اهمیت مدیریت مصرف برق در خطبههای نماز جمعه، سخنرانیهای مذهبی و نشستهای فرهنگی، میتواند آگاهی عمومی را افزایش دهد و زمینه مشارکت گستردهتر مردم در حفظ پایداری شبکه برق را فراهم کند،هر اقدام کوچک شهروندان، از خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری گرفته تا استفاده صحیح از تجهیزات سرمایشی، در مجموع تأثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف و جلوگیری از بروز مشکلات در شبکه برق خواهد داشت.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به لزوم همکاری همه دستگاههای اجرایی در این زمینه گفت: رسانهها، مراکز آموزشی، نهادهای فرهنگی و سازمانهای مردمنهاد نیز باید در کنار صنعت برق برای ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف تلاش کنند، هر میزان آگاهی عمومی افزایش یابد، میزان مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع به تأمین برق پایدار برای بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی کمک میکند.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت صحیح مصرف انرژی، تضمینکننده رفاه عمومی و توسعه پایدار کشور است، اظهار کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، مسئولیتپذیری و مشارکت همگانی در حفظ منابع و زیرساختهای کشور هستیم و امیدواریم با همکاری مردم و تلاش خادمان صنعت برق، شاهد پایداری هرچه بیشتر شبکه برق و عبور موفق از روزهای اوج مصرف باشیم.
پایداری آب و برق اولویت نخست مدیران ساوه در فصل گرما است
فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی و توسعه زیرساختهای تولید برق، گفت: تأمین پایدار آب و برق در فصل گرما یکی از مهمترین اولویتهای مدیران شهرستان است و همه دستگاههای اجرایی موظف هستند با برنامهریزی دقیق، هماهنگی مستمر و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، شرایط لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان فراهم کنند.
سید مهدی حسینی با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف برق در روزهای گرم سال اظهار کرد: با آغاز فصل تابستان و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، شبکههای توزیع برق با فشار بیشتری مواجه میشوند و از این رو مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری شبکه و توسعه منابع جدید تولید برق باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد:در این مسیر، همراهی مردم و همکاری دستگاههای اجرایی نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه دارد.
فرماندار ویژه ساوه با بیان اینکه تأمین برق پایدار، زمینهساز استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، صنایع، مراکز درمانی، خدماتی و زندگی روزمره شهروندان است، افزود: شهرستان ساوه به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور، نیازمند زیرساختهای مطمئن در حوزه انرژی است و هرگونه اختلال در تأمین برق میتواند بر روند تولید، اشتغال و ارائه خدمات تأثیرگذار باشد.
حسینی با اشاره به سیاستهای دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ناترازی برق دانست و تصریح کرد: شهرستان ساوه به دلیل برخورداری از شرایط مناسب اقلیمی، تعداد بالای روزهای آفتابی و وجود اراضی مستعد، ظرفیت بسیار مطلوبی برای سرمایهگذاری در حوزه نیروگاههای خورشیدی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، سهم شهرستان ساوه از توسعه انرژی خورشیدی استان مرکزی، ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات تعیین شده است که تحقق این هدف میتواند نقش مهمی در افزایش تولید برق پاک، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و تقویت امنیت انرژی منطقه ایفا کند.
حسینی با تأکید بر حمایت مدیریت شهرستان از سرمایهگذاران این حوزه گفت: فرمانداری آماده است با همکاری دستگاههای اجرایی، روند صدور مجوزها، واگذاری زمین، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و رفع موانع سرمایهگذاری را تسهیل کند تا پروژههای نیروگاههای خورشیدی با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شوند.
فرماندار ساوه گفت: اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح و تقویت شبکه، توسعه زیرساختها، کاهش تلفات، هوشمندسازی تجهیزات و افزایش آمادگی گروههای عملیاتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات داشته است.
حسینی بر ضرورت تداوم پروژههای بهینهسازی و هوشمندسازی شبکه برق تأکید کرد و افزود: توسعه شبکههای هوشمند، استفاده از فناوریهای نوین، نصب کنتورهای هوشمند، مدیریت بار و اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، از جمله اقداماتی است که میتواند ضمن افزایش پایداری شبکه، زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش مردم در عبور از روزهای اوج مصرف اظهار کرد: مدیریت مصرف تنها بر عهده دستگاههای اجرایی نیست، بلکه مشارکت مردم نیز در این زمینه بسیار مهم است، رعایت الگوی صحیح مصرف، استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و جابهجایی مصرف برق به ساعات کمباری، میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از بروز خاموشیها داشته باشد.
فرماندار ویژه ساوه ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، تلاش کارکنان صنعت آب و برق، توسعه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر و همراهی و مسئولیتپذیری شهروندان، تابستان امسال با کمترین مشکل در حوزه تأمین آب و برق سپری شود و شاهد ارائه خدمات پایدار و مطلوب به مردم شهرستان باشیم.
صرفهجویی در مصرف برق، ضرورتی برای پایداری انرژی و توسعه پایدار است
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت جهاد صرفهجویی در مصرف انرژی برق اظهار کرد: برق یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی است و مدیریت صحیح مصرف آن نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه و تأمین نیازهای جامعه دارد.
حسین خسروی افزود: افزایش مصرف برق در فصل گرما، رشد استفاده از تجهیزات سرمایشی و افزایش تقاضا برای انرژی، ضرورت توجه جدی به اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی را بیش از گذشته نمایان کرده است.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلوه تصریح کرد: صرفهجویی در مصرف برق به معنای کاهش رفاه و محدود کردن فعالیتهای روزمره نیست، بلکه به مفهوم استفاده هوشمندانه، جلوگیری از مصرفهای غیرضروری و بهرهگیری درست از امکانات موجود است که باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.
خسروی ادامه داد: جهاد صرفهجویی در انرژی برق نیازمند آگاهیبخشی، آموزش مستمر و مشارکت همه اقشار جامعه است و خانوادهها، ادارات، مراکز آموزشی، واحدهای صنعتی و بخشهای مختلف اقتصادی میتوانند با رعایت الگوی صحیح مصرف، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق ایفا کنند.
وی با تأکید بر نقش دانشگاهها در ترویج فرهنگ مصرف بهینه گفت: مراکز علمی و آموزشی میتوانند با انجام پژوهشهای کاربردی، ارائه راهکارهای نوین و آموزش نسل جوان، در مسیر مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی برق اثرگذار باشند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت تجهیزات کممصرف، بهینهسازی سیستمهای روشنایی و سرمایشی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ پایداری شبکه برق کمک کند.
خسروی تصریح کرد: انرژی برق سرمایهای ملی است و حفاظت از آن نیازمند احساس مسئولیت اجتماعی و همکاری همگانی است؛ چرا که صرفهجویی امروز، زمینهساز تأمین پایدار انرژی و توسعه کشور در آینده خواهد بود.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گامی مؤثر در مدیریت جهادی مصرف برق است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت مدیریت جهادی مصرف انرژی و توسعه زیرساختهای تولید برق، اظهار کرد: صرفهجویی در مصرف برق و استفاده از ظرفیت انرژیهای پاک، دو راهبرد مهم برای حفظ پایداری شبکه و تأمین مطمئن انرژی مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه است.
محمد نیکویی با اشاره به بازدید از پروژههای توسعهای برق شهرستان ساوه افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی به عنوان یکی از محورهای اصلی صنعت برق استان، نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش فشار بر شبکه در زمان اوج مصرف و حرکت به سمت انرژی پایدار دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد: مدیریت جهادی در حوزه انرژی تنها به تولید بیشتر محدود نمیشود، بلکه شامل اصلاح الگوی مصرف، کاهش هدررفت، افزایش بهرهوری تجهیزات، هوشمندسازی شبکه و مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی در مصرف بهینه برق است.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه احداث ۶ نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در شهرستان ساوه گفت: بهرهبرداری از این طرحها میتواند ظرفیت تولید برق پاک در منطقه را افزایش داده و گامی مهم در مسیر تأمین برق پایدار، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و کاهش آلایندههای زیستمحیطی باشد.
نیکویی ادامه داد: در کنار توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، فرهنگسازی برای صرفهجویی و استفاده صحیح از انرژی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، چرا که همراهی مشترکان نقش تعیینکنندهای در عبور موفق از دورههای اوج مصرف دارد.
وی تصریح کرد: استفاده از تجهیزات کممصرف، مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، کاهش مصارف غیرضروری و توجه به راهکارهای نوین مدیریت انرژی از جمله اقداماتی است که میتواند به پایداری شبکه برق کمک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تأکید کرد: صنعت برق با اجرای طرحهای توسعهای و تقویت زیرساختها در کنار همراهی مردم، تلاش میکند زمینه تأمین برق مطمئن و پایدار برای بخشهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و خانگی را فراهم کند.
نظر شما