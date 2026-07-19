قولی که با یک شلیک شکسته شد؛ بازی کردن به جای زنی که یک سال پیش مرده!

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب آقاخانی نمایشنامهنویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون اهل ایران است. آقاخانی مدتهاست که به تدریس تئاتر در دانشگاه و آموزشگاهها میپردازد و اقدام به نگارش چندین نمایشنامه هنری و آثار پژوهشی کرده است. «فلق» عنوان یک نمایش رادیویی است که نویسندگی و کارگردانی آن بر عهده خود او بوده است که سابقهای طولانی در عرصه نمایش رادیویی دارد.
این نمایش شنیدنی در ۶ قسمت تولید و پخش شده است.
سردبیر و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی و گویندگی آن بر عهده وحید منوچهری است.
بردیا سراج افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و فرشاد آذرنیا تهیهکننده نمایش رادیویی «فلق» هستند.
در سومین قسمت از نمایش رادیویی «فلق» به ترتیب ایفای نقش رویا فلاحی، محسن بهرامی، کرامت رودساز و امیرعباس توفیقی حضور دارند.
خاتون میهمان موسی میشود و از او کمک میخواهد و میگوید که به او پناه آورده است. او راز خود را آشکار میکند و میگوید که اجیر شده است تا نقش زنی را بازی کند که یک سال است مرده است تا ثروت آن زن بر باد نرود. اگر او تمرد کند طایفه به پدر و مادرش آسیب میزند. سرانجام، خاتون که نام واقعیاش بانو است به خواست موسی تن در میدهد و موسی نیز در عوض قول میدهد تا به او کمک کند.
بهمن و ناتور به دنبال خاتون میآیند اما موسی با تهدید و ارعاب آنان را از زمین خود میراند اما بهمن و ناتور با خشونت به اسب او شلیک میکنند و او را زمین میزنند. موسی در همین جا پا پس میکشد و با لابه و التماس از آنان میخواهد تا رهایش کنند. موسی در اینجا همه چیز را به گردن خاتون میاندازد.
بهمن و ناتور، موسی را تهدید میکنند تا آبروی او را در تمام ده ببرند اما موسی با باغ و طلا به آن ۲ رشوه میدهد تا مشکلی پیش نیاید. پس از این، موسی میرود تا خاتون را به آن ۲ نفر تحویل بدهد.
بهمن و ناتور تا کجا پیش خواهند رفت و چه چیزهایی از موسی خواهند خواست؟ با این بزدلی موسی چه بر سر خاتون میآید؟ آیا آن پیرزنی که به خانه بزرگ آوردهاند همان خاتون است؟
باهم سومین قسمت از نمایش شنیدنی «فلق» را با مدت زمان ۲۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه میشنویم.
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