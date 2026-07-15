رازیانی: «مهمانی امت احمد» الگویی ملی برای تقویت وحدت اسلامی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی چهارمین جشن «مهمانی امت احمد» در سنندج، با اشاره به شرایط کنونی منطقه و ضرورت امیدآفرینی در جامعه، اظهار کرد: قرآن کریم در آیات ۲۲ و ۲۳ سوره مبارکه فتح، وعده الهی درباره سرنوشت جبهه کفر و پیروزی اهل ایمان را بیان کرده و این وعده، سنت تغییرناپذیر خداوند است.
وی افزود: در شرایطی که حجم گسترده اخبار و تحولات، نگرانی و اضطراب را در جامعه افزایش داده است، بهترین راه اتکا به وعدههای الهی و اعتماد به کلام خداوند است؛ چرا که هیچ سخنی صادقتر و مطمئنتر از کلام الهی نیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه خداوند وعده داده است اگر مؤمنان در راه دین استقامت کنند، نصرت الهی شامل حال آنان خواهد شد، گفت: جنگ سختیها و خسارتهای خود را دارد، اما اگر ایمان و اعتقاد مردم حفظ شود، پیروزی جبهه اسلام قطعی خواهد بود.
امت احمد طرحی برای نقش آفرینی مردم در برنامههای هفته وحدت
حجتالاسلام رازیانی در بخش دیگری از سخنان خود به فلسفه شکلگیری جشن «مهمانی امت احمد» اشاره کرد و گفت: چهار سال پیش با این دغدغه که هفته وحدت از قالب برنامههای صرفاً اداری و همایشی خارج شود، طرحی برای حضور و نقشآفرینی مستقیم مردم در این مناسبت تدوین شد که حاصل آن برگزاری جشن «مهمانی امت احمد» بود.
وی افزود: این رویداد بر سه اصل تکریم مهمان، پذیرایی شایسته و خلق خاطرهای ماندگار برای مردم استوار است و تلاش میکند شیعه و سنی، اقوام مختلف و همه اقشار جامعه را ذیل عنوان امت اسلامی گرد هم آورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر مردمی بودن این برنامه، اظهار کرد: مخاطبان و برگزارکنندگان اصلی «مهمانی امت احمد» خود مردم هستند و برنامهها نیز به گونهای طراحی شدهاند که برای گروههای مختلف سنی و سلایق فرهنگی جذابیت داشته باشند.
اداره غرفههای امت احمد با گروههای مردمی
حجتالاسلام رازیانی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد غرفههای سال گذشته توسط گروههای مردمی اداره شد، افزود: امسال نیز هدف، افزایش سهم مردم در برگزاری این جشن و واگذاری هرچه بیشتر مسئولیتها به مجموعههای مردمی است.
وی همچنین یکی از چالشهای سالهای گذشته را اطلاعرسانی ناکافی دانست و گفت: با وجود فعالیتهای رسانهای، بسیاری از مردم از برگزاری این رویداد مطلع نمیشدند؛ از این رو لازم است امسال با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و شبکههای مردمی، اطلاعرسانی گستردهتری انجام شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به گسترش این رویداد در سطح کشور، خاطرنشان کرد: جشن «مهمانی امت احمد» که نخستین بار در کردستان برگزار شد، سال گذشته در ۲۳ استان کشور اجرا شد و علاوه بر حضور گروههای مردمی از استانهای مختلف، میزبان مهمانانی از کشورهای لبنان، عراق و افغانستان نیز بود.
وی در پایان تأکید کرد: با وجود توسعه این رویداد در سطح ملی و بینالمللی، «مهمانی امت احمد» متعلق به مردم کردستان و شهر سنندج است و باید ضمن حفظ هویت بومی، نمادی از وحدت و همدلی امت اسلامی باشد.
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