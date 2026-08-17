به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی جشن بزرگ «مهمانی امت احمد»، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و شهرستان‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشن تأکید و اظهار کرد: اجرای شایسته این رویداد مردمی نیازمند هم‌افزایی و مشارکت حداکثری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی است.

وی افزود: «مهمانی امت احمد» با هدف ایجاد فضایی برای شادی، همدلی و گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای حضور خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام رازیانی با اشاره به پیش‌بینی بخش‌های ویژه کودکان اظهار کرد: شهربازی و برنامه‌های سرگرم‌کننده کودک از بخش‌های این جشن است تا کودکان نیز در فضایی شاد و ایمن در کنار خانواده‌های خود از این رویداد بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: مولودی‌خوانی، موسیقی، نمایش، برنامه‌های ویژه کودکان و اجرای گروه‌های طنز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در «مهمانی امت احمد» خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از مردم برای حضور در این جشن دعوت کرد و گفت: حضور مردم و مشارکت خانواده‌ها، مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری یک جشن مردمی و پرنشاط است و امیدواریم این برنامه به فرصتی برای تقویت همدلی و محبت میان مردم تبدیل شود.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» جمعه ۶ شهریورماه از ساعت ۱۶ در پیاده‌راه فردوسی سنندج برگزار می‌شود.