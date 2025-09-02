به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی پیش از ظهرسهشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای «امت احمد» اظهار کرد: سه سال پیش در جمع کارشناسان فرهنگی این دغدغه مطرح شد که برنامههای هفته وحدت عمدتاً محدود به جلسات رسمی و اداری است و نقش مردم در این ایام بهعنوان مخاطب و کنشگر دیده نشده بود.
وی افزود: در همین راستا طرح «مهمانی امت احمد» طراحی و اجرا شد تا مردم هم بهعنوان میزبان و هم بهعنوان مخاطب اصلی برنامهها حضور داشته باشند و همه جریانها، قومیتها و مذاهب اسلامی زیر پرچم محبت پیامبر اکرم (ص) گرد هم آیند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه این جشن در نخستین سال برگزاری با وجود حاشیهها با حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر برگزار شد، گفت: سال گذشته نیز علیرغم همزمانی با تعطیلات چند روزه، بیش از ۱۴۰ هزار نفر در طول هفت ساعت در این مراسم حضور یافتند که نشاندهنده استقبال گسترده مردمی از این برنامه است.
حجتالاسلام رازیانی تصریح کرد: مهمانی امت احمد به گونهای طراحی شده که همه سلایق و سنین بتوانند از برنامهها بهرهمند شوند و از مولودیخوانیهای فاخر گروههای سنتی کردستان و اجرای آثار مذهبی هنرمندان برجسته گرفته تا برنامههای نمایشی، طنز، موسیقی مذهبی و بخش ویژه کودکان همگی بخشی از این جشن بزرگ هستند.
وی با اشاره به مشارکت گسترده مردمی در برگزاری برنامهها، ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد کارهای اجرایی این مراسم به دست مردم و گروههای مردمی انجام میشود و تاکنون حدود ۱۲۰ غرفه از سوی تشکلهای قرآنی، هیئات مذهبی، خیریهها و انجمنهای فرهنگی برای ارائه خدمت به مردم آماده شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: امسال علاوه بر گروههای بومی، مهمانانی از استانهای دیگر همچون خراسان جنوبی، یزد، اصفهان و تهران نیز در قالب موکبها و غرفههای فرهنگی در این جشن حضور خواهند داشت که این امر بر جلوه ملی و وحدتآفرین مراسم افزوده است.
رازیانی در پایان تأکید کرد: جشن «مهمانی امت احمد» امروز بهعنوان بزرگترین جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در کشور شناخته میشود و جلوهای عملی از وحدت شیعه و سنی و انسجام امت اسلامی را در کردستان به نمایش میگذارد.
