رازیانی: مهمانی امت احمد به یک رویداد مردمی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی صبح یکشنبه در نشست هماندیشی با بانوان فعال فرهنگی کردستان با موضوع بانوی کرد و امت احمد در سنندج اظهار کرد: ابتکار امام خمینی در نامگذاری هفته وحدت، زمینهای برای تبدیل یک موضوع که میتوانست منشأ اختلاف باشد به فرصتی برای همگرایی و وحدت میان مسلمانان ایجاد کرد.
وی افزود: طی سالهای گذشته، برنامههای هفته وحدت بیشتر در قالب نشستهای رسمی و تخصصی برگزار میشد و در بسیاری از موارد، جامعه عمومی کمتر در این برنامهها نقش داشت، بر همین اساس تلاش شد این مناسبت از فضای محدود نخبگانی خارج و مردم به عنوان مخاطب و کنشگر وارد میدان شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: پس از برگزاری جلسات متعدد با فعالان فرهنگی، حوزوی، هنری و مسئولان دستگاههای مختلف، ایده برگزاری مهمانی امت احمد شکل گرفت تا هفته وحدت به یک رویداد اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم تبدیل شود.
امت احمد؛ گردهمایی زیر چتر محبت پیامبر
حجتالاسلام رازیانی با اشاره به مفهوم امت احمد عنوان کرد: امت تنها با حضور یک مذهب، قوم یا گروه شکل نمیگیرد، بلکه شیعه و اهل سنت، کرد و فارس و ترک در کنار یکدیگر و زیر چتر محبت و مودت پیامبر اسلام، مفهوم واقعی امت را شکل میدهند.
وی با بیان اینکه مهمانی امت احمد بر پایه سه اصل بنا شده است، گفت: تکریم مهمان، پذیرایی شایسته و ساختن خاطرهای ماندگار برای مهمان، سه ویژگی اصلی یک مهمانی است که در طراحی این رویداد نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تأکید کرد: مهمانی امت احمد قرار نیست یک برنامه صرفاً سازمانی باشد، بلکه مردم باید در آن نقش اصلی را ایفا کنند و دستگاههای اجرایی و فرهنگی نیز وظیفه دارند در جایگاه پشتیبان و تسهیلگر، زمینه حضور و فعالیت مردم را فراهم کنند.
بیش از ۹۰ درصد فعالیتها مردمی است
حجتالاسلام رازیانی با اشاره به تجربه سالهای گذشته اظهار کرد: در دوره گذشته بیش از ۹۰ درصد فعالیتها و غرفههای مهمانی امت احمد توسط مردم اداره شد و سهم دستگاهها و نهادها بیشتر در حوزه پشتیبانی و تسهیل امور بود.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این رویداد، فراهم شدن فرصتی برای گفتوگو با اقشاری است که شاید در سایر برنامههای فرهنگی حضور پیدا نکنند؛ حضور این افراد در فضای مهمانی امت احمد میتواند زمینه آشنایی و تعامل بیشتر آنان با جریانهای فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: حتی اگر در این برنامه هیچ اقدام دیگری نیز انجام نشود، همین که فردی برای چند ساعت در کنار گروههای مختلف مردم حضور پیدا کند و با آنان گفتوگو داشته باشد، میتواند در اصلاح برخی برداشتهای نادرست و تقویت ارتباطات اجتماعی مؤثر باشد.
توسعه مهمانی امت احمد در سه سال گذشته
رازیانی با اشاره به روند برگزاری این رویداد گفت: نخستین دوره مهمانی امت احمد در شرایط اجتماعی دشواری برگزار شد و با وجود فضای خاص آن مقطع، استقبال مردم از این برنامه قابل توجه بود.
وی افزود: در سالهای بعد با رفع برخی کاستیها و افزایش مشارکت گروههای مردمی، این رویداد توسعه پیدا کرد و در سومین دوره، گروههایی از ۱۷ استان کشور در کنار مردم کردستان حضور یافتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: در دوره گذشته همچنین مهمانانی از کشورهای لبنان، عراق، افغانستان و فلسطین در این رویداد حضور داشتند و در بخشهایی از برنامه درباره مقاومت، فلسطین و غزه به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
وی با اشاره به حضور گردشگران خارجی در این برنامه گفت: در سال گذشته حتی گروههایی از گردشگران کشورهای مختلف نیز در قالب تور گردشگری در مهمانی امت احمد حضور پیدا کردند که نشاندهنده ظرفیت این رویداد برای معرفی فرهنگ و فضای اجتماعی کردستان است.
افزایش مشارکت مردم سنندج؛ نخستین چالش
حجتالاسلام رازیانی با اشاره به برنامهریزی برای ششمین دوره مهمانی امت احمد بیان کرد: این رویداد در نخستین جمعه هفته وحدت، ششم شهریورماه برگزار خواهد شد و برای برگزاری هرچه بهتر آن، سه چالش اساسی پیش روی برگزارکنندگان قرار دارد.
وی نخستین چالش را افزایش مشارکت مردم بومی سنندج دانست و گفت: مردم سنندج در سالهای گذشته به عنوان مخاطب حضور خوبی در این برنامه داشتهاند، اما باید تلاش کنیم نقش آنان به عنوان کنشگر نیز تقویت شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: باید راهکارهایی پیدا کنیم تا مشارکت مردم بومی، به ویژه مردم اهل سنت سنندج، در اجرای برنامهها و برپایی غرفهها افزایش پیدا کند و این رویداد بیش از گذشته رنگ و بوی بومی و سنندجی به خود بگیرد.
حمایت از گروههای مردمی؛ دومین چالش
رازیانی دومین چالش را حفظ و تقویت ظرفیت گروههای مردمی عنوان کرد و گفت: برخی مجموعهها و گروههایی که طی سالهای گذشته در مهمانی امت احمد حضور داشتهاند، بخشی از توان و ظرفیت خود را برای این رویداد هزینه کردهاند و باید برای حمایت و پشتیبانی از آنان برنامهریزی شود.
وی ادامه داد: هدف این است که این گروهها بار دیگر با توان و انگیزه بیشتر وارد میدان شوند و ظرفیت مردمی برنامه همچنان حفظ و تقویت شود.
پیوند نشاط ربیع با فرهنگ مقاومت
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان سومین چالش را ایجاد توازن میان فضای شادی و نشاط ماه ربیع و حفظ فرهنگ مقاومت و ایستادگی دانست و اظهار کرد: با آغاز ماه ربیع، فضای جامعه باید از حال و هوای عزاداری به سمت نشاط معنوی و شادی حرکت کند، اما این تغییر نباید به معنای فراموش شدن یاد شهدا و آرمانهای مقاومت باشد.
رازیانی افزود: در مناطق مختلف اهل سنت نیز با ورود ماه ربیع، مراسم مولودیخوانی و برنامههای شادی برگزار میشود و باید به گونهای برنامهریزی کنیم که مهمانی امت احمد در تقابل با این ظرفیتهای فرهنگی قرار نگیرد، بلکه در امتداد آن باشد.
وی تأکید کرد: در طراحی فضای مراسم، انتخاب شعارها و محتوای برنامهها باید به گونهای عمل شود که ضمن ایجاد شور و نشاط، پیوند مردم با فرهنگ ایستادگی، مقاومت و یاد شهدا نیز حفظ شود.
بانوان فعال فرهنگی؛ صاحبان ظرفیتهای اجتماعی
رازیانی با تأکید بر نقش بانوان در طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی گفت: نگاه دقیق و جزئینگر بانوان فعال فرهنگی میتواند در حل چالشهای پیش روی مهمانی امت احمد مؤثر باشد و به همین دلیل از آنان برای ارائه ایده و راهکار دعوت شده است.
وی افزود: باید از ظرفیت گروههای مردمی و مجموعههای فرهنگی برای یافتن راهکارهای عملی استفاده کرد و پیشنهادهای ارائهشده در این نشستها را در برنامهریزی نهایی مورد توجه قرار داد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی شکلگرفته در سه سال گذشته در مهمانی امت احمد نباید نادیده گرفته شود و لازم است با استفاده از تجربههای گذشته و مشارکت بیشتر مردم، این رویداد با قوت ادامه پیدا کند.
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