به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی از امضای صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان در مشهد خبر داد و گفت: این توافق، گام مهمی در توسعه دیپلماسی ترانزیتی، تسهیل تجارت منطقه‌ای و تقویت جایگاه خراسان رضوی به عنوان دروازه شرقی ایران است.

وی با اشاره به برگزاری نشست سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: این نشست با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هیئت افغانستان به سرپرستی یارمحمد رمضان و هیئت تاجیکستان به ریاست شایسته سعیدمرادزاده، معاون وزیر نقلیات این کشور، با هدف توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و عملیاتی‌سازی راهگذر سه‌جانبه برگزار شد.

شهامت بیان کرد: در این نشست، طرفین پس از بررسی ظرفیت‌های موجود، موانع اجرایی و راهکارهای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی، صورتجلسه‌ای عملیاتی را به امضا رساندند که چارچوب اجرای راهگذر جاده‌ای ایران، افغانستان و تاجیکستان را ترسیم می‌کند.

وی با بیان اینکه این راهگذر نقش مهمی در تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی منطقه خواهد داشت، گفت: سه کشور بر قرار گرفتن این کریدور در اولویت سیاست‌های حمل‌ونقل و تجارت خود تأکید کردند و مقرر شد پیش‌نویس سند راهبردی اقدام مشترک پس از طی مراحل دیپلماتیک، در نشست آینده به تصویب نهایی برسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی تشکیل کارگروه دائمی عملیاتی‌سازی راهگذر سه‌جانبه را از دیگر مصوبات مهم این نشست برشمرد و افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان تخصصی سه کشور مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات، رفع موانع اجرایی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای را بر عهده خواهد داشت.

وی همچنین از توافق برای انجام نخستین حمل آزمایشی در این مسیر خبر داد و اظهار کرد: بر اساس توافق انجام شده، حداکثر ظرف یک ماه آینده نخستین محموله آزمایشی با مشارکت ناوگان سه کشور از این مسیر عبور خواهد کرد تا فرآیندهای حمل‌ونقل، رویه‌های مرزی و گمرکی و هماهنگی‌های اجرایی به صورت عملی مورد ارزیابی قرار گیرد.

شهامت با اشاره به سایر محورهای مورد توافق گفت: توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل صدور روادید رانندگان، کاهش زمان توقف در مرزها، نوسازی ناوگان، ایجاد سازوکارهای مشترک بیمه‌ای، توسعه مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و بررسی امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای میانه و چین از دیگر موضوعات مورد توافق سه کشور بود.

وی تأکید کرد: برگزاری این نشست و امضای صورتجلسه اجرایی، جایگاه خراسان رضوی را به عنوان محور ارتباطی شرق کشور و یکی از کانون‌های اصلی ترانزیت منطقه بیش از گذشته تقویت می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مبادلات تجاری، توسعه صادرات، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس توافق انجام شده، دومین نشست سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان در آبان‌ماه سال جاری به میزبانی کابل برگزار خواهد شد تا روند اجرای مصوبات و توسعه همکاری‌های ترانزیتی میان سه کشور با جدیت ادامه یابد.