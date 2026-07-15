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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

اولویت‌ بندی پروژه‌ ها در دستور کار شورای شهر آستانه اشرفیه قرار دارد

اولویت‌ بندی پروژه‌ ها در دستور کار شورای شهر آستانه اشرفیه قرار دارد

آستانه اشرفیه- اعضای شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه در جلسه علنی این شورا، بر اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، مدیریت تجهیزات شهری، ساماندهی سگ‌های بلاصاحب و بازسازی پارک‌های محلات تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه با بررسی مسائل و مشکلات شهری و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان عصر چهارشنبه برگزار شد.

اولویت‌بندی پروژه‌ها و مدیریت تجهیزات شهری

وحید قربانی رئیس شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه با ابراز امیدواری از روند خدمات‌رسانی عمرانی به شهروندان، اظهار کرد: تسریع در پروژه مصوب فرش موزاییک، تغییرات مثبتی را در سطح شهر ایجاد خواهد کرد.

اولویت‌ بندی پروژه‌ ها در دستور کار شورای شهر آستانه اشرفیه قرار دارد

وی با اشاره به وضعیت تجهیزات تفریحی شهر، از ضرورت مرمت دوره‌ای این امکانات گفت و افزود: برخی تجهیزات در سطح شهر نیاز به بازسازی دارند و انتظار می‌رود تلاش‌ها برای رفع این نقص‌ها انجام شود.

قربانی با بیان اینکه ارائه راهکارهای تخصصی از سوی شورا و کارشناسان برای پیشبرد امور دارای اهمیت است، تصریح کرد: در خصوص پروژه پل غیرهمسطح در منطقه کیسم نیز پیشنهاد شده است که پس از مطالعات دقیق مشاور، خروجی نهایی به پروژه اضافه شود.

ضرورت زمان‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق

عباس عالم عضو شورای شهر با تأکید بر تعهدات صورت‌گرفته نسبت به مردم، خواستار اجرای برنامه‌ها طبق زمان‌بندی‌های اعلام‌شده شد و گفت: برنامه‌ریزی در بازدیدهای میدانی و دعوت به جلسات برای بهبود مدیریت شهری ضروری است.

اولویت‌ بندی پروژه‌ ها در دستور کار شورای شهر آستانه اشرفیه قرار دارد

وی با اشاره به نیاز مبرم شهروندان به شبکه تاکسی‌های بی‌سیم، از چالش‌های ناشی از قطعی برق و ضعف زیرساخت‌های شبکه در این بخش انتقاد کرد و خواستار اقدامات فوری برای رفع این معضل و تأمین پایداری خدمات جهت جلوگیری از اختلال در سیستم پاسخگویی شد.

امنیت شهروندان و مدیریت معضل سگ‌های بلاصاحب

سید عباس نورحسینی عضو شورا ضمن قدردانی از خدمات ارائه‌شده، با اشاره به افزایش تعداد سگ‌های بلاصاحب در سطح شهر، گفت: وجود سگ‌های بلاصاحب تهدیدی برای جان شهروندان است و باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.

اولویت‌ بندی پروژه‌ ها در دستور کار شورای شهر آستانه اشرفیه قرار دارد

نورحسینی با تأکید بر اولویت‌بندی خدمات‌رسانی در محلات مختلف گفت: برخی بخش‌های شهر نیاز به خدمات‌رسانی ویژه دارند که ضمن حفظ کیفیت خدمات، خدمات‌رسانی در تمام نقاط شهر تسریع شود.

بازسازی پارک‌ها و تأمین امنیت فضای سبز

حسن حبیب‌پور عضو شورا با تشکر از همکاری نماینده مردم در پروژه‌های عمرانی و تأمین قیر، بر به‌روزرسانی میادین و بازسازی پارک‌های مختلف محلات تأکید کرد و گفت: ضمن رفع نقایص، امکانات تفریحی و بازی نوآورانه در پارک‌های محلات مختلف شهر به‌روزرسانی شود.

اولویت‌ بندی پروژه‌ ها در دستور کار شورای شهر آستانه اشرفیه قرار دارد

حبیب‌پور با اشاره به چالش قطعی‌های سراسری برق، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت این وضعیت شد و افزود: در زمان حضور مسافران، تأمین امنیت در پارک ساحلی از اولویت‌های مهم شهر است.

توسعه مناطق و هویت بصری شهر

محمد صادق مقدادی عضو شورا نیز با تشکر از اقدامات عمرانی مدیریت شهری، خواستار توجه ویژه به مناطق آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه شد و گفت: وضعیت مناطق تحت تأثیر جنگ ۱۲ روزه و خیابان‌های اطراف این مناطق نیز نیازمند رسیدگی عمرانی فوری هستند.

اولویت‌ بندی پروژه‌ ها در دستور کار شورای شهر آستانه اشرفیه قرار دارد

وی با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های طراحی المان و تابلوی ورود به شهر، افزود: اجرای این پروژه‌ها برای تقویت هویت بصری شهر و طبق برنامه‌ریزی‌های پیشین، ضروری است.

مصوبات و موضوعات مطرح‌شده

رفع دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات مردم، رسیدگی به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان و شهرداری آستانه اشرفیه اعم از پروژه‌های عمرانی و خدماتی، همچنین اجاره بی‌تی‌اس شرکت مخابرات در لچکی میدان سیدجلال‌الدین اشرف (ع)، کمک در برپایی مواکب اربعین حسینی شهرستان در نجف اشرف و کربلای معلی در راستای اجرای مصوبات ستاد اربعین کشور، از مهم‌ترین مصوبات و موضوعات مطروحه در این جلسه بود.

کد مطلب 6889094

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