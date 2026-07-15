اولویت‌ بندی پروژه‌ ها در دستور کار شورای شهر آستانه اشرفیه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه با بررسی مسائل و مشکلات شهری و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود خدماترسانی به شهروندان عصر چهارشنبه برگزار شد.
اولویتبندی پروژهها و مدیریت تجهیزات شهری
وحید قربانی رئیس شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه با ابراز امیدواری از روند خدماترسانی عمرانی به شهروندان، اظهار کرد: تسریع در پروژه مصوب فرش موزاییک، تغییرات مثبتی را در سطح شهر ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به وضعیت تجهیزات تفریحی شهر، از ضرورت مرمت دورهای این امکانات گفت و افزود: برخی تجهیزات در سطح شهر نیاز به بازسازی دارند و انتظار میرود تلاشها برای رفع این نقصها انجام شود.
قربانی با بیان اینکه ارائه راهکارهای تخصصی از سوی شورا و کارشناسان برای پیشبرد امور دارای اهمیت است، تصریح کرد: در خصوص پروژه پل غیرهمسطح در منطقه کیسم نیز پیشنهاد شده است که پس از مطالعات دقیق مشاور، خروجی نهایی به پروژه اضافه شود.
ضرورت زمانبندی و برنامهریزی دقیق
عباس عالم عضو شورای شهر با تأکید بر تعهدات صورتگرفته نسبت به مردم، خواستار اجرای برنامهها طبق زمانبندیهای اعلامشده شد و گفت: برنامهریزی در بازدیدهای میدانی و دعوت به جلسات برای بهبود مدیریت شهری ضروری است.
وی با اشاره به نیاز مبرم شهروندان به شبکه تاکسیهای بیسیم، از چالشهای ناشی از قطعی برق و ضعف زیرساختهای شبکه در این بخش انتقاد کرد و خواستار اقدامات فوری برای رفع این معضل و تأمین پایداری خدمات جهت جلوگیری از اختلال در سیستم پاسخگویی شد.
امنیت شهروندان و مدیریت معضل سگهای بلاصاحب
سید عباس نورحسینی عضو شورا ضمن قدردانی از خدمات ارائهشده، با اشاره به افزایش تعداد سگهای بلاصاحب در سطح شهر، گفت: وجود سگهای بلاصاحب تهدیدی برای جان شهروندان است و باید هرچه سریعتر ساماندهی شود.
نورحسینی با تأکید بر اولویتبندی خدماترسانی در محلات مختلف گفت: برخی بخشهای شهر نیاز به خدماترسانی ویژه دارند که ضمن حفظ کیفیت خدمات، خدماترسانی در تمام نقاط شهر تسریع شود.
بازسازی پارکها و تأمین امنیت فضای سبز
حسن حبیبپور عضو شورا با تشکر از همکاری نماینده مردم در پروژههای عمرانی و تأمین قیر، بر بهروزرسانی میادین و بازسازی پارکهای مختلف محلات تأکید کرد و گفت: ضمن رفع نقایص، امکانات تفریحی و بازی نوآورانه در پارکهای محلات مختلف شهر بهروزرسانی شود.
حبیبپور با اشاره به چالش قطعیهای سراسری برق، خواستار برنامهریزی دقیق برای مدیریت این وضعیت شد و افزود: در زمان حضور مسافران، تأمین امنیت در پارک ساحلی از اولویتهای مهم شهر است.
توسعه مناطق و هویت بصری شهر
محمد صادق مقدادی عضو شورا نیز با تشکر از اقدامات عمرانی مدیریت شهری، خواستار توجه ویژه به مناطق آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه شد و گفت: وضعیت مناطق تحت تأثیر جنگ ۱۲ روزه و خیابانهای اطراف این مناطق نیز نیازمند رسیدگی عمرانی فوری هستند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای برنامههای طراحی المان و تابلوی ورود به شهر، افزود: اجرای این پروژهها برای تقویت هویت بصری شهر و طبق برنامهریزیهای پیشین، ضروری است.
مصوبات و موضوعات مطرحشده
رفع دغدغهها، مسائل و مشکلات مردم، رسیدگی به درخواستهای مطرحشده از سوی شهروندان و شهرداری آستانه اشرفیه اعم از پروژههای عمرانی و خدماتی، همچنین اجاره بیتیاس شرکت مخابرات در لچکی میدان سیدجلالالدین اشرف (ع)، کمک در برپایی مواکب اربعین حسینی شهرستان در نجف اشرف و کربلای معلی در راستای اجرای مصوبات ستاد اربعین کشور، از مهمترین مصوبات و موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
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