به گزارش خبرنگار مهر، علی کیا عصر چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه، با اشاره به بررسی دقیق وضعیت زیرساختها، پروژه های عمرانی و چالشهای اجتماعی شهر، اظهار کرد: رسیدگی به نیازهای فوری شهروندان، ارزیابی عملکرد جاری و تغییر رویکرد در اجرای پروژهها باید در اولویت قرار گیرد.
وی در راستای پاسخگویی به نیازهای شهر، بر لزوم تقسیمبندی کارهای عمرانی به صورت محلهمحور تأکید کرد و افزود: در اجرای پروژهها باید عدالت را با توجه به اولویتهای هر منطقه رعایت کرد تا توسعه شهری به شکلی یکپارچه پیش برود.
سرپرست شهرداری آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه محلهای تغذیه سگها باعث افزایش تردد آنها در سطح شهر شده، تصریح کرد: این موضوع نیاز به هماهنگی جدی دارد و ساماندهی سگهای بلاصاحب، نیازمند تعامل بیندستگاهی و عزم استانی است.
کیا در ادامه با تأکید بر اهمیت ترمیم پارکهای محلات و بهبود وضعیت فضای سبز شهر، گفت: مدیریت صحیح منابع برای پیشبرد پروژههای عمرانی را از اولویتهای اصلی مدیریت شهری میدانیم.
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