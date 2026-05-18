به گزارش خبر نگار مهر ،رحمت حیدرینژاد ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس آموزش و پرورش این شهرو بندر کیاشهر، با اشاره به ظرفیتهای عظیم و آمارهای امیدبخش موجود در این نهاد مقدس اظهار کرد: مدیران توانمند در پیشبرد اهداف آموزشی با غنی سازی فضای آموزشی، معنوی و شاد نقش بسزایی دارند.
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه آموزش و پرورش برای شهرستان اولویت ویژهای دارد، افزود:با توجه به خدمات ارزشمند مدیران قبلی و انتخاب مدیران بسیار قوی در این دوره، آستانهاشرفیه در آیندهای نزدیک در انتظار کسب رتبههای برتر است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد تعادل میان ابعاد مختلف تربیتی گفت: ما نمیتوانیم فقط به فضای خشک آموزشی بسنده کنیم؛ باید فضایی معنوی و تفریحی را در کنار آموزش فراهم کنیم تا دانشآموزان و معلمان با انگیزه و آرامش بیشتری فعالیت کنند و خروجی مطلوبتری از این سیستم حاصل شود.
در این آیین که با حضور معاون آموزش و پرورش استان گیلان همراه بود، حسین بشری به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش آستانهاشرفیه و سید شمسالدین نورحسینی به عنوان رئیس آموزش و پرورش بندر کیاشهر معرفی شدند.
همچنین از زحمات محمد رنجبر به پاس تلاشهای ارزنده و مدیریت موفق وی در این دوره، تکریم شد.
نظر شما