معاون استاندار تهران خواستار برقراری عدالت خاموشی در تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف برق، اظهار کرد: از شرکت توزیع برق خواسته‌ایم تجربه سال گذشته را بررسی و نقاط ضعف را شناسایی کند تا با اصلاح برنامه‌ریزی‌ها، عدالت بیشتری در توزیع خاموشی‌ها برقرار شود.

وی که معاون استاندار تهران است، افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در زمان بازدید تنها چهار نقطه از شهرستان ری، به‌جز بخش‌های کهریزک و حسن‌آباد، با قطعی خارج از برنامه مواجه بودند و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده نیز به‌صورت زمان‌بندی اجرا می‌شود.

سلیمان‌پور با تأکید بر اینکه شهرری منطقه ۲۰ شهرداری تهران محسوب می‌شود، تصریح کرد: انتظار داریم برنامه خاموشی‌های این شهرستان همانند شهر تهران اجرا شود تا عدالت در توزیع محدودیت‌های برق به‌طور کامل رعایت شود.

فرماندار ویژه شهرستان ری همچنین از پیگیری برای بهبود وضعیت برق بخش فشافویه و حسن‌آباد خبر داد و گفت: با انجام مکاتبات لازم با شرکت برق، مقرر شده است پست فوق توزیع حسن‌آباد نصب شود تا وضعیت تأمین برق این منطقه بهبود یابد.

وی با اشاره به تداوم ناترازی برق در کشور، افزایش مصرف ناشی از رشد جمعیت و توسعه بخش‌های مختلف را از عوامل این وضعیت دانست و بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق و همکاری همه دستگاه‌ها برای عبور از شرایط فعلی تأکید کرد.

سلیمان‌پور در پایان، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را از راهکارهای کاهش فشار بر شبکه برق عنوان کرد و گفت: پنل‌های خورشیدی در ساختمان فرمانداری شهرستان ری نصب شده و دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز مکلف شده‌اند به سمت بهره‌گیری از انرژی خورشیدی حرکت کنند.