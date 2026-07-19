به گزارش خبرنگار شهری مهر، این روزها افزایش تورم، رشد مداوم قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان، به آرزویی دور از دسترس تبدیل کرده است. در شرایطی که تأمین سرمایه اولیه برای خرید مسکن از توان بخش قابل توجهی از جامعه خارج شده، ایده‌های تازه برای ورود تدریجی مردم به بازار ملک بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند. «خانه‌ریز» یکی از این طرح‌هاست که شهرداری تهران با هدف کمک به خانه‌دار شدن تدریجی شهروندان، جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد امکان مشارکت مردم در پروژه‌های ساختمانی شهری راه‌اندازی کرده است.

خانه‌ریز چیست؟

خانه‌ریز، بستری رسمی و شفاف برای مشارکت شهروندان در پروژه‌های ساختمانی دارای مجوز شهرداری است. در این طرح، افراد به جای خرید یک واحد مسکونی، می‌توانند سهم‌هایی معادل یک‌صدم مترمربع از یک پروژه را خریداری کنند. هر ۱۰۰ خانه‌ریز معادل یک مترمربع از پروژه است و در پروژه «فجر»، ارزش هر خانه‌ریز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت مبنای هر مترمربع ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

هدف از طراحی، فراهم کردن امکان ورود افراد با سرمایه‌های خرد به بازار مسکن، افزایش تدریجی میزان مشارکت متناسب با توان مالی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های مردمی در اجرای پروژه‌های ساختمانی عنوان شده است.

نخستین پروژه «فجر» در غرب تهران

در حال حاضر، پروژه فجر واقع در بلوار آیت‌الله کاشانی نخستین و تنها پروژه فعال سکوی خانه‌ریز است. این پروژه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۲۰۵ مترمربع احداث می‌شود و شامل ۱۲ طبقه است که ۹ طبقه آن مسکونی، یک طبقه همکف و دو طبقه زیرزمین برای پارکینگ و انباری در نظر گرفته شده است.

پروژه فجر دارای ۵۴ واحد مسکونی است و مجموع زیربنای آن به ۱۰ هزار و ۲۱۷ مترمربع می‌رسد. همچنین زیربنای مفید واحدهای مسکونی ۶ هزار و ۱۳۸ مترمربع اعلام شده و برای تمامی واحدها یک پارکینگ و یک انباری پیش‌بینی شده است. لابی، سالن اجتماعات و سالن ورزشی نیز از امکانات این مجموعه خواهد بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه شهزاد، این پروژه به ۶۱۳ هزار و ۸۰۰ خانه‌ریز تقسیم شده و هر ۱۰۰ خانه‌ریز معادل یک مترمربع سهم از پروژه است. تاکنون نیز یک‌هزار و ۱۲۶ خانه‌ریز از پروژه فجر واگذار شده است.

به گفته متولیان طرح، پروژه فجر پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، اخذ دستور نقشه و طی مراحل اولیه برای کاهش ریسک‌های اجرایی وارد سبد سرمایه‌گذاری خانه‌ریز شده است. دسترسی مناسب به خطوط مترو، بزرگراه‌هایی مانند باکری، مجاورت با محورهای اصلی جنت‌آباد جنوبی و بلوار آیت‌الله کاشانی، نزدیکی به نیایش‌مال و وجود فضاهای سبز از جمله ویژگی‌های این پروژه عنوان شده است.

قیمت‌گذاری و بازدهی

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه شهزاد در بخش پروژه فجر، قیمت هر خانه‌ریز در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ تعیین شده و میانگین قیمت فروش آپارتمان نوساز در محدوده آیت‌الله کاشانی حدود ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برآورد شده است.

نحوه مشارکت

نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با تشریح جزئیات این طرح اعلام کرد: در فاز نخست، حدود ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنای خالص مسکونی برای مشارکت شهروندان در نظر گرفته شده که بخشی از آن متعلق به شهرداری تهران و حدود ۴۰ درصد آن سهم سرمایه‌گذاران خواهد بود.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه «شهرزاد»، با ایجاد حساب کاربری و شارژ کیف پول، حتی با سرمایه‌ای در حدود یک میلیون تومان وارد این طرح شوند و در پروژه مشارکت کنند.

به گفته خاصه‌باف، این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که افراد متناسب با توان مالی خود بتوانند طی یک دوره ۸ تا ۱۵ ساله، به‌تدریج سهم خود را افزایش دهند و در نهایت مالک بخشی از یک واحد مسکونی یا حتی یک واحد کامل شوند.

مهم‌ترین ویژگی‌های خانه‌ریز

یکی از قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح، ایجاد بازار ثانویه برای خرید و فروش خانه‌ریزهاست. در صورت راه‌اندازی این بازار، سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت نیاز سهم خود را واگذار کنند یا دارایی خود را به پروژه‌های دیگر منتقل کنند.

از دیگر ویژگی‌های اعلام‌شده برای این طرح، امکان ورود به بازار مسکن با سرمایه‌های اندک، خرید تدریجی سهم، هدایت سرمایه‌های خرد به سمت پروژه‌های ساختمانی، مشارکت در پروژه‌های دارای مجوز شهرداری، ثبت سرمایه‌گذاران با شناسه کاربری اختصاصی و نمایش فهرست خانه‌ریزداران برای افزایش شفافیت و جلوگیری از خالی‌فروشی است.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده در سامانه شهزاد، این طرح علاوه بر فراهم کردن امکان مشارکت تدریجی شهروندان در بازار مسکن، می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و رونق صنعت ساخت‌وساز نیز کمک کند.

طرح «خانه‌ریز» با تکیه بر سرمایه‌گذاری خرد، تلاش می‌کند امکان ورود تدریجی شهروندان به بازار مسکن را فراهم کند؛ مدلی که در آن افراد می‌توانند متناسب با توان مالی خود در پروژه‌های ساختمانی مشارکت داشته باشند. در حال حاضر، پروژه فجر تنها پروژه فعال این سکو است و علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات مربوط به پروژه، روند پیشرفت، شرایط مشارکت و تعداد خانه‌ریزهای واگذارشده را از طریق سامانه «شهرزاد» و سکوی «خانه‌ریز» دنبال کنند. با این حال، میزان استقبال از این مدل، توسعه پروژه‌های جدید و تحقق اهداف اعلام‌شده، در ادامه روند اجرای طرح مشخص خواهد شد.

همچنین، اطلاعات تکمیلی درباره مراحل بعدی اجرای طرح و پروژه‌های جدید، متعاقباً از سوی شهرداری تهران اطلاع‌رسانی خواهد شد.