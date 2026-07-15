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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی

محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی

وزارت امور خارجه جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تشدید حملات نظامی و عملیات‌های تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری، از جمله حمله روز گذشتهٔ به مرکز پلیس جبالیا و به شهادت رساندن فرمانده و جمعی از نیروهای پلیس، دستگیری و شکنجه مردم فلسطین، مصادره اراضی فلسطینیان در کرانه باختری و تخریب زیرساخت‌های حیاتی و اعمال محدودیت‌ در ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را شدیدا محکوم‌ می‌کند.

رژیم صهیونیستی علی‌رغم توافق ادعایی آتش‌بس در نوار غزه از حدود ۹ ماه قبل، بیش از ۳۶۰۰ بار آنش‌بس را نقض کرده و بیش از ۱۱۰۰ فلسطینی که بسیاری از آنها زن و کودک هستند را به شهادت رسانده و هم‌زمان با تداوم محاصره غیرانسانی غزه، مانع از ورود مایحتاج اولیه فلسطینیان به این باریکه می‌شود.

از سوی دیگر علیرغم تداوم نسل‌کشی و جنایات شنیع در نوار غزه، شورای به‌اصطلاح صلح، نه تنها هیچ تحرکی برای توقف جنایات اشغالگران صهیونیست نداشته بلکه به ابزاری برای سفیدشویی جنایات رژیم کودک‌کش در سایه حمایت‌های همه‌جانبه و مستمر آمریکا از آن و بی‌عملی سازمان ملل متحد، تبدیل شده است.

بدون تردید رژیم آمریکا به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه نظامی، سیاسی و تبلیغاتی از رژیم صهیونیستی، و نیز به دلیل ممانعت از پاسخگو کردن مقامات این رژیم نزد مراجع و محاکم ذیصلاح بین‌المللی، شریک جنایات ارتکابی و تداوم نسل‌کشی فلسطینیان است و خود باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد و کلیه کشورهای عضو این سازمان، به‌ویژه کشورهای اسلامی، تعهد قانونی و اخلاقی دارند که برای توقف نسل‌کشی، پایان دادن به اشغالگری و تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، و نیز محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست اقدام کنند.

کد مطلب 6889187
نفیسه عبدالهی

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