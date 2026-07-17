به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند در پی حمله رژیم اسرائیل به موکب عزاداری در اردوگاه النصیرات، دست‌کم ۸ نفر شهید و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، این حمله هنگام تشییع پیکر یکی از شهدا رخ داد.

این در حالی است که از بامداد امروز تاکنون، شمار شهدای حملات رژیم اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه به ۱۴ نفر افزایش یافته است.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنایت وحشیانه صهیونیست‌ها در النصیرات، نقض آشکار توافق آتش‌بس است.