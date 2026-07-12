توافق ایران و عمان بر ادامه گفتگوها در سطوح سیاسی و فنی - حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات ایران-عمان که روز شنبه در مسقط انجام شد، گفت: گفتگوهای وزرای امور خارجه ایران و عمان با هدف هماهنگی بین دو کشور ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در این تنگه، روز شنبه در مسقط انجام شد.



وی ادامه داد: در این گفتگوها که هیات‌های حقوقی و فنی دو کشور نیز حضور داشتند، در خصوص تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی و حقوق بین‌الملل قابل اعمال و نیز با توجه به مفاد بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بحث و تبادل نظر شد.



سخنگوی وزارتخارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تنظیم ترتیبات اداره آتی تردد در تنگه هرمز باید با مشورت میان دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات چند ماهه گذشته به‌ویژه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گیرد.



وی تصریح کرد: عمان و ایران توافق کردند گفتگوها را در سطوح سیاسی و فنی-حقوقی برای رسیدن به تفاهم مشترک در رابطه با تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند. لازم به ذکر است در بخشی از این گفتگوها، هیاتی از دولت قطر، به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه که در ماه‌های اخیر به‌عنوان میانجی مذاکرات آمریکا-ایران هم ایفای تقش کرده است، حضور داشت.