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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

بقائی حمله تروریستی به پاکستان را محکوم کرد

بقائی حمله تروریستی به پاکستان را محکوم کرد

سخنگوی‌ وزارتخارجه حمله تروریستی به پاکستان را که منجر به جان‌باختن و زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان پاکستانی شد را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله تروریستی در شهر خضدار در جنوب غرب پاکستان که منجر به جان‌باختن و زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان پاکستانی شد را به‌شدت محکوم کرد و مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های قربانیان، مردم و دولت پاکستان ابراز کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراط‌گرایی، بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه برای مقابله مؤثر و مستمر با تروریسم، به‌ویژه از طریق شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان، سازمان‌دهندگان، حامیان و تأمین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی تأکید کرد.

کد مطلب 6883990
نفیسه عبدالهی

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