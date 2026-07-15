۴۰ درصد مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری شامگاه چهارشنبه در نشست مسئولان شهرستان ساری از پرداخت ۴۰ درصد مطالبات گندمکارانی که تا ۲۰ خرداد محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۷۵ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و تأمین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۵ هزار تن گندم از کشاورزان مازندران به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ۴۰ درصد مطالبات گندمکارانی که تا ۲۰ خردادماه محصول خود را تحویل مراکز خرید داده‌اند، پرداخت شده و پیگیری برای پرداخت باقیمانده مطالبات نیز در حال انجام است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به وضعیت ذخایر راهبردی استان تصریح کرد: در حال حاضر ذخایر گندم، برنج، روغن و شکر در شرایط مطلوب قرار دارد و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تأمین پایدار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تضمین کرده است.

جعفری تأکید کرد: حفظ آرامش بازار و تأمین مستمر کالاهای اساسی از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل است و روند تأمین و توزیع اقلام اساسی بدون وقفه ادامه دارد.

عالیه زمانی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، از مدیریت خرید تضمینی گندم، تأمین پایدار آرد و نان و اقدامات انجام شده در حوزه تأمین کالاهای اساسی در مازندران قدردانی کرد.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در پرداخت کامل مطالبات گندمکاران تأکید کرد و گفت: پیگیری‌های لازم را از طریق دستگاه‌های مسئول برای تسویه هرچه سریع‌تر مطالبات کشاورزان استان انجام خواهد داد.

زمانی در ادامه با بررسی وضعیت حمل و توزیع آرد در شهرستان ساری، روند خدمات‌رسانی در این بخش را نیز مورد پیگیری قرار داد و بر استمرار تأمین مطلوب آرد و نان در استان تأکید کرد.