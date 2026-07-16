رقابت ۶۵۱ هزار داوطلب در آزمون‌ کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار می شود.

ابتدا قرار بود آزمون کارشناسی ارشد در اردیبهشت ماه برگزار شود که با توجه به شرایط کشور به تعویق افتاد، پس از آن روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه برگزار شود که این زمان به دلیل مراسم تشییع رهبر شهید به روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه موکول شد.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار می شود.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۴ و همچنین ۹ تا ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ انجام شد. از بیش از ۶۵۱ هزار متقاضی شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تعداد ۲ هزار و ۴۹۷ متقاضی توان خواه هستند.

سازمان سنجش آموزش کشور پیش از این اعلام کرده بود نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد در نیمه دوم مرداد ماه اعلام خواهد شد و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا نیمه دوم مهرماه اعلام می شود.