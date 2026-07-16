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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

برگزاری پس از ۲ بار تعویق؛

رقابت ۶۵۱ هزار داوطلب در آزمون‌ کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ آغاز شد

رقابت ۶۵۱ هزار داوطلب در آزمون‌ کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ آغاز شد

رقابت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ صبح امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در ۱۶۵ شهر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار می شود.

ابتدا قرار بود آزمون کارشناسی ارشد در اردیبهشت ماه برگزار شود که با توجه به شرایط کشور به تعویق افتاد، پس از آن روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه برگزار شود که این زمان به دلیل مراسم تشییع رهبر شهید به روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه موکول شد.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار می شود.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۴ و همچنین ۹ تا ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ انجام شد. از بیش از ۶۵۱ هزار متقاضی شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تعداد ۲ هزار و ۴۹۷ متقاضی توان خواه هستند.

سازمان سنجش آموزش کشور پیش از این اعلام کرده بود نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد در نیمه دوم مرداد ماه اعلام خواهد شد و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا نیمه دوم مهرماه اعلام می شود.

کد مطلب 6889343
زهره بال

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