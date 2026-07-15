به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار با اعضای شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری لرستان، اظهار داشت: در لرستان هم تمرکز ویژه‌ای بر مدیریت علمی، برنامه‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در بخش‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی استان در کنار ایجاد مجمع مشورتی استان از جمله راهکارهای استان است تا نخبگان جامعه، درگیر کانال‌های ارتباطی ستادی، سیاسی و... نشوند و بتوانند در فرایند توسعه استان، نقش‌آفرینی کنند.

استاندار لرستان، بیان داشت: میدان برای نقش‌آفرینی همه نخبگان در لرستان فراهم است و به عبارتی درب استانداری به روی همه افراد صاحب ایده و برنامه، باز است.

شاهرخی، گفت: مجمع مشورتی استان لرستان در کنار چنین اندیشکده‌هایی نقش مؤثری در تسهیل فرایندهای اجرایی از نظر داده‌محوری و ایده‌پردازی دارد و شورای مشورتی استان با دو هزار و ۸۰۰ نفر عضو در بخش‌های مختلف اقتصادی سیاسی، اجتماعی و...در همه شهرستان‌ها فعالیت دارد.

وی افزود: سرعت پیشرفت‌های علمی و فناوری دنیا، نشأت گرفته از اقدامات و طرح‌های پژوهشی، علمی و اندیشکده‌ای است و نگاه حمایتی از این رویکردها در سطح کشور و استان حاکم است.