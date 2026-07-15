به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با استقبال از تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش در تعویق امتحانات نهایی روزهای ۲۵ و ۲۷ تیرماه، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان بوشهر همواره خود را مدافع حقوق دانش‌آموزان می‌داند و معتقد است فراهم بودن شرایط عادلانه برای سنجش علمی، یکی از مهم‌ترین اصول برگزاری امتحانات نهایی است.

وی افزود: از نخستین روزهای بروز شرایط خاص در جنوب کشور، دغدغه‌ها و مطالبات دانش‌آموزان و خانواده‌ها به صورت مستمر به وزارت آموزش و پرورش منعکس شد و خوشبختانه با تصمیم ستاد عالی آزمون‌ها، شرایط لازم برای برگزاری آزمون در فضایی آرام‌تر فراهم شد.

دانش‌فر با قدردانی از نگاه حمایتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: زمان جدید برگزاری این آزمون‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد و از دانش‌آموزان عزیز درخواست می‌کنیم اخبار را تنها از مراجع رسمی آموزش و پرورش دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان بوشهر تا آخرین لحظه در کنار دانش‌آموزان خواهد بود و صیانت از حقوق، آرامش و آینده تحصیلی آنان را وظیفه خود می‌داند.