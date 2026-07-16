به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا چهارشنبه شب در آیین گرامیداشت شهادت رهبر شهید در آمل با تأکید بر راهبرد قطعی جمهوری اسلامی ایران در کنترل تنگه هرمز اظهار کرد: آمریکاییها تصور کردند با حمله به برخی پایگاههای ما در سواحل جنوبی کشور میتوانند کنترل این تنگه راهبردی را به دست بگیرند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران از نقطهنقطه سرزمین خود توان اعمال کنترل بر تنگه هرمز را دارد و این موضوع هرگز وابسته به سواحل و جزایر نیست.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه بر این راهبرد ایستادهاند، افزود: بیتردید تا پایان مقاومت خواهیم کرد و مداخلات آمریکا در منطقه را بیاثر خواهیم ساخت.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تبعات حضور آمریکا در منطقه تصریح کرد: کشورهایی که در اختیار آمریکا پایگاه قرار دادهاند، امروز هزینههای سنگینی در حوزه تجارت و امنیت متحمل شدهاند. امنیت وارداتی، امنیتی پایدار نیست؛ امنیت واقعی زمانی محقق میشود که کشورهای منطقه، بدون حضور بیگانگان، خود تأمینکننده ثبات و آرامش باشند.
اکرمینیا درباره تجاوزات چهار شب گذشته آمریکا نیز گفت: اگر دشمن بر ادامه این اقدامات اصرار داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتها و توانمندیهایی برخوردار است که تاکنون از آنها استفاده نشده و میتواند معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی خطاب به مردم آمل اظهار کرد: فرزندان شما در نیروهای مسلح تا آخرین لحظه برای صیانت از امنیت، منافع و عزت ملت ایران ایستادهاند. همرزمان من با آگاهی از نیت تجاوزکارانه دشمن، تا واپسین لحظه در میدان میمانند و مأموریت خود را انجام میدهند و این نشاندهنده ایمان، اراده و روحیهای است که از پشتیبانی مردم عزیز سرچشمه میگیرد.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه عزت ایران و نظام جمهوری اسلامی میراث گرانسنگ امام شهید است، خاطرنشان کرد: ما این نبرد را بهصورت مدیریتشده پیش بردهایم و اگر این رویارویی سالها نیز به طول بینجامد، توان استمرار آن را داریم. این در حالی است که دشمن از ظرفیت لازم برای یک جنگ طولانیمدت برخوردار نیست و همین مسئله یکی از نقاط ضعف اصلی آن به شمار میرود.
وی در پایان گفت: اطمینان داشته باشید در روزهای آینده شاهد تغییر موضع رئیسجمهور آمریکا خواهیم بود و آنان در نهایت به سمت درخواست گفتوگو، صلح و توافق حرکت خواهند کرد.
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