به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با اشاره به تجاوز شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از ایران اسلامی، اظهار کرد: کشور آمریکا و به ویژه رئیس جمهوری فعلی آمریکا، سابقه‌ای طولانی در بدعهدی دارد، ما فراموش نکرده‌ایم که همین رئیس‌جمهور آمریکا بود که برجام را برهم زد و از توافقات بین‌المللی خارج شد. او سابقه طولانی در بدعهدی دارد. در توافقنامه اخیر میان ایران و آمریکا نیز ما شاهد بدعهدی از سوی آمریکایی‌ها هستیم.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها در تلاش هستند تا برخلاف تفاهمنامه موجود میان ایران و آمریکا، مسیری را در تنگه هرمز جا بیاندازند، آن هم در شرایطی که تفاهنامه، هر نوع عبور و مرور از تنگه هرمز را برعهده ایران قرار داده است. ایران نیز در اقدامی دموکراتیک، در تلاش است تا تفاهمی را با عمان در این زمینه منعقد کند. مداخلات آمریکا اما موجب ناامنی در تنگه هرمز شده است.

سخنگوی ارتش، زد و خوردهای ایجاد شده را ناشی از مداخلات آمریکایی‌ها دانست و تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف هستند امنیت لازم را به منظور عبور و مرور از تنگه هرمز فراهم کنند و ترتیبات مدنظر ایران را طبق توافقنامه، اعمال کنند. ما مقتدرانه پای این کار هستیم و محکم از حقوق ملت ایران که در توافقنامه تصریح شده، دفاع خواهیم کرد.

امیر سرتیپ اکرمی‎‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود، به لزوم توجه آمریکا به وضعیت کشورهای منطقه تاکید و خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها بهتر است ضمن تمکین از توافقنامه، به فکر متحدان خود در منطقه باشند و آنان را بیش از پیش در معرض ناامنی قرار ندهند. آنان هرزمان که اقدامی را علیه ایران انجام دادند، پاسخش را دریافت کرده‌اند، شب گذشته نیز همین اتفاق رخ داد و پاسخ محکم و کوبنده ایران اسلامی را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال افزایش میزان آمادگی خود است، گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران هرگز به آمریکایی‌ها و دشمنان اعتماد نداشته و از فرصت آتش‌بس، برای افزایش میزان آمادگی و توان رزمی خود، استفاده کرده است. بانک اهداف ارتش به‌روز شده و برای تمام سناریوها، آمادگی لازم را دارد بنابراین آمریکایی‌ها بهتر است دست از مداخلات خود در منطقه بردارند.

سخنگوی ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود، به مراسم پرشکوه تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در ایران و عراق اشاره و درباره پیام‌های این تشییع باشکوه، بیان کرد: مردم در حقیقت یک سوگ را به حماسه تبدیل کرده و از یک تهدید، فرصت ساختند. اولین پیام این حضور حماسی مردم، نمایش اتحاد و انسجام ایران اسلامی است. مردم همچنین میزان مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی رخ جهان کشیدند و ضمن تاکید بر لزوم ایستادگی بر راه رهبر شهید انقلاب، انتقام را به عنوان یکی دیگر از خواسته‌های خود، مطرح کردند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در خاتمه، حضور مردم را موجب ارتقاء اقتدار ایران اسلامی در عرصه بین‌المللی دانست و تصریح کرد: این حضور حماسی مردم، در حقیقت بیانگر قدرت نرم جمهوری اسلامی بوده و همه کشورهای جهان، موظفند به این حضور و خواست مردم ایران، احترام بگذارند