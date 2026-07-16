به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که بیش از نیمی از آمریکایی ها آغاز درگیری با ایران از سوی دولت ترامپ را تصمیمی اشتباه میدانند.
نتایج نظرسنجی شرکت پژوهشی «یوگاو» که برای مجله اکونومیست انجام شده، نشان میدهد که بیش از نیمی از آمریکاییها، آغاز درگیری نظامی با ایران را تصمیمی نادرست تلقی می کنند.
بر اساس این نظرسنجی، ۵۷ درصد شرکت کنندگان تصمیم برای آغاز درگیری نظامی با ایران را نادرست ارزیابی کردهاند، در حالی که تنها ۲۷ درصد از این اقدام حمایت کردهاند.
یوگاو در وبگاه خود در این خصوص اضافه کرد: جنگ آمریکا با ایران از حمایت عمومی برخوردار نیست و اکثر آمریکاییها خواهان پایان یافتن آن هستند.
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