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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۵:۴۲

حمله سپاه به محل تجمع سربازان ارتش تروریست آمریکا در پایگاه علی السالم

حمله سپاه به محل تجمع سربازان ارتش تروریست آمریکا در پایگاه علی السالم

روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: رادار پیش‌هشدار سامانه C-RAM در پایگاه علی السالم کویت و نیز محل تجمع سربازان جنایت‌پیشه ارتش تروریستی آمریکا آماج حملات ترکیبی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه شماره ۱۵ اعلام کرد:

«بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم غیور و بپاخاسته ایران!

در پی تجاوزات شب گذشته دشمن به نقاطی از سواحل و شهرهای جنوبی کشور، فرزندان دلاور و قهرمان شما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه، در موج هشتم عملیات نصر ۲ بارمز مبارک یا زینب کبری (س)، در یک عملیات ترکیبی با استفاده از توان موشکی و پهپادی خود، رادار پیش‌هشدار سامانه C-RAM را در پایگاه علی السالم و نیز محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی آمریکا را آماج حملات خود قرار داده و درهم کوبیدند.

بار دیگر به مردم شریف کویت یادآوری می‌کنیم که این جنایات توسط آمریکا با استفاده از خاک شما علیه ایران مسلمان انجام می‌شود.

از شما برادران و خواهران مسلمان انتظار داریم کشورتان را از وجود متجاوزان پاک کنید و با عمل به وظیفه اسلامی، شرف و عزت تاریخی خود را حفظ نمایید.»

کد مطلب 6889499

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