افزایش سهم خودروهای سواری در حوادث ترافیکی بابل؛ ۸۵۸ تصادف ثبت شد

ابوالقاسم لعلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی اطلاعات ثبتشده در سامانه اورژانس بابل در سهماهه نخست سال جاری نشان میدهد خودروهای سواری با ثبت ۸۵۸ مأموریت، بیشترین سهم را در حوادث ترافیکی این شهرستان داشتهاند.
وی افزود: پس از خودروهای سواری، حوادث مربوط به موتورسیکلت با ۶۹۲ مأموریت در رتبه دوم قرار دارد و همچنین در این مدت ۲۹۰ مأموریت برای تصادفات عابران پیاده، ۵۲ مورذ برای حوادث مرتبط با دوچرخه، ۱۶ مأموریت برای تصادف خودروهای سنگین، ۱۰ فقره برای تصادف سواری با تیلر و سه مأموریت نیز برای تصادفات مرتبط با تراکتور ثبت شده است.
رئیس اورژانس بابل با اشاره به وضعیت مصدومان این حوادث بیان کرد: آمارها نشان میدهد شمار مردان آسیبدیده در حوادث ترافیکی بهمراتب بیشتر از زنان بوده است.
لعلی ادامه داد: از نظر سنی نیز بیشترین فراوانی مصدومان مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۶۴ سال است که نشاندهنده درگیری بیشتر جمعیت فعال و شاغل جامعه با سوانح رانندگی است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به اصول ایمنی و افزایش فرهنگ ترافیکی، خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات ایمنی بهویژه برای موتورسواران و توجه بیشتر رانندگان به حقوق عابران پیاده، نقش مهمی در کاهش وقوع حوادث و کاهش آسیبهای ناشی از تصادفات خواهد داشت.
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