به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم لعلی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد این مرکز در فروردین‌ماه سال جاری گفت: در این مدت در مجموع ۲ هزار و ۷۸۵ مأموریت توسط نیروهای اورژانس انجام شده که شامل هزار و ۲۹۲ مأموریت شهری، هزار و ۴۸۲ مأموریت جاده‌ای و ۱۱ مأموریت بین‌مراکز بوده است.

لعلی با اشاره به آمار انتقال بیماران افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، هزار و ۵۵۱ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند که سهم انتقال به بیمارستان‌های شهری ۵۱۵ مورد و مراکز جاده‌ای هزار و ۳۶ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه سرعت عمل نیروهای اورژانس نقش مهمی در نجات جان بیماران دارد، خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدن به صحنه در مأموریت‌های شهری ۱۱ دقیقه و در محورهای جاده‌ای ۱۷ دقیقه ثبت شده است.

رئیس اورژانس بابل تصریح کرد: در فروردین امسال ۷۵۶ مأموریت مرتبط با تصادفات ثبت شده که ۲۲۷ مورد در محدوده شهری و ۵۲۹ مورد در جاده‌ها رخ داده است؛ آماری که نشان‌دهنده سهم بالای حوادث ترافیکی در خدمات اورژانس است.

وی ادامه داد: مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته که ۶۰۱ مصدوم ثبت شده بود، بیانگر افزایش موارد حوادث رانندگی در سال جاری است.

لعلی همچنین به سایر مأموریت‌های پرتکرار اشاره کرد و گفت: پس از تصادفات، مشکلات قلبی با ۱۲۲ مورد، اختلالات تنفسی با ۸۴ مورد و مسمومیت با ۶۲ مورد در رتبه‌های بعدی مأموریت‌ها قرار دارند.

وی در پایان با اشاره به ثبت ۱۱ هزار و ۱۷۲ تماس با سامانه ۱۱۵ در این مدت افزود: از این تعداد، ۱۸۷ تماس مزاحم بوده که می‌تواند روند خدمت‌رسانی به بیماران واقعی را مختل کند و لازم است شهروندان در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.