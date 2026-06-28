۱۰ هزار مأموریت اورژانس بهار امسال در بابل انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم لعلی عصر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد اورژانس ۱۱۵ بابل در سه‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: نیروهای عملیاتی این مرکز در مجموع ۱۰ هزار و ۲۹۸ مأموریت امدادی را در حوزه‌های شهری، جاده‌ای و انتقال بین مراکز درمانی انجام دادند.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، سه هزار و ۸۸۳ مورد در محدوده شهری، ۶ هزار و ۳۷۰ مورد در محورهای جاده‌ای و ۴۵ مأموریت نیز مربوط به انتقال بیماران بین مراکز درمانی بوده است.

انتقال بیش از چهار هزار بیمار به مراکز درمانی

رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل با اشاره به خدمات درمانی ارائه‌شده گفت: در این مدت چهار هزار و ۶۷۳ بیمار و مصدوم توسط آمبولانس‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند که از این تعداد، یک هزار و ۶۱۸ نفر در مأموریت‌های شهری و سه هزار و ۵۵ نفر در مأموریت‌های جاده‌ای بودند.

لعلی میانگین زمان رسیدن کارشناسان اورژانس بر بالین بیمار را ۹ دقیقه در مأموریت‌های شهری و ۱۳ دقیقه در مأموریت‌های جاده‌ای اعلام کرد و این شاخص را نشان‌دهنده آمادگی مناسب پایگاه‌های اورژانس دانست.

وی همچنین از انجام دو هزار و ۲۴۱ مأموریت مرتبط با حوادث رانندگی خبر داد و افزود: ۶۵۸ مأموریت در محدوده شهری و یک هزار و ۵۸۳ مأموریت در جاده‌های شهرستان انجام شده است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل خاطرنشان کرد: پس از حوادث ترافیکی، بیشترین مأموریت‌های اورژانس مربوط به بیماران قلبی با ۳۴۸ مورد، مشکلات تنفسی با ۲۵۱ مورد و مسمومیت‌ها با ۱۸۹ مورد بوده است.

وی در پایان گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۳۱ هزار و ۹۷۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بابل ثبت شده که بخشی از آن به اعزام آمبولانس و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی منجر شده است.