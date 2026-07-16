به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم لرستان، بر ضرورت تغییر رویکرد از تعارف به واقعبینی و سیاستگذاری در مواجهه با چالشهای اجتماعی و خانواده تأکید کرد.
انتقاد از عملکرد متولیان در حوزه چالش های اجتماعی و خانواده لرستان
وی با اشاره به گزارشهای ارائه شده از سوی دستگاههای مختلف، با بیان این نکته که تغییرات آماری در حوزه چالشهای جمعیتی کشور، نشاندهنده نبود یک برنامهریزی منسجم و ملموس در استان است، تصریح کرد: ما در حال حاضر شاهد خروجی ملموسی از اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای دستگاههای اجرایی نیستیم. از حوزههای علمی - پزشکی و متولیان فرهنگی گرفته تا دستگاههای ضابط، باید گزارش دقیقی از میزان آگاهیبخشی و کاهش آسیبها در سال جاری ارائه دهند.
رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به نقش دادستان در نظارت بر عملکرد دستگاهها، ضمن تأکید بر اینکه هدف از این نشستها مچگیری نیست؛ بلکه آسیبشناسی است، هشدار داد: دستگاه قضایی در پی تذکر و اصلاح مسیر است؛ اما اگر دستگاهی از تکالیف قانونی خود شانه خالی کند، دادگستری باقدرت و بدون تعارف، قانون را اجرا خواهد کرد و دادستان باتدبیر، پیگیر عدم انجام تکالیف قانونی دستگاهها خواهد بود.
لزوم تهیه تولیدات فرهنگی در حوزه تقویت بنیانهای جامعه و خانواده
حجتالاسلام شهواری در راستای ارائه راهکار، بر دو محور اصلی برای مقابله با بحرانهای جمعیتی تأکید و با اشاره به ضعف موجود در بخش آگاهیبخشی، خواستار تبدیل موضوعات حیاتی اجتماعی به گفتگوی روز در رسانهها و صداوسیما شد.
وی همچنین با استناد به ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از دستگاههای متولی فرهنگی خواست تا فراتر از برگزاری جشنوارههای صرفاً تفریحی، به سمت تولیدات فرهنگی هدفمند، فیلم، سریال و تبلیغات بازرگانی که بر تقویت بنیانهای جامعه و خانواده اثرگذار است، حرکت کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان، با اشاره بهضرورت سرمایهگذاری بر روی نیروی انسانی آینده کشور، بر تصمیم مصوب مبنی بر تشکیل کمیته مشترک فرهنگی بر اساس ماده ۲۸ قانون مذکور تأکید کرد.
حجتالاسلام شهواری، افزود: این کمیته با حضور اعضای ذیصلاح و تحت مسئولیت معاونت پیشگیری، وظیفه دارد اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه را بهصورت سازمانیافته پیش ببرد تا از بروز بحرانهای ناشی از افت جمعیت در بخشهای اشتغال، صنعت و آموزش جلوگیری شود.
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