دستگیری ۱۱ فرد تحت تعقیب در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی باتکیهبر اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی دقیق، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۱ نفر از افراد تحت تعقیب قضایی و انتظامی شدند.
متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی مربوطه تحویل داده شدند.
همچنین در ادامه این عملیات، پلیس رومشکان در راستای برخورد با تخلفات رانندگی و ارتقای انضباط ترافیکی، تعداد ۱۸ دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل ۱۴ دستگاه خودرو و چهار دستگاه موتورسیکلت را توقیف و روانه پارکینگ کرد.
عمده تخلفات این وسایل نقلیه شامل نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، انجام حرکات مخاطرهآمیز در معابر و نداشتن مدارک قانونی لازم بوده است.
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